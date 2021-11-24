Cengiz Kurtoğlu'ndan iş insanına bıçaklı saldırı

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CNN Türk Muhabiri Tugay Saday’ın haberine göre, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu Sarıyer’de bir doğum günü partisine katıldı…

CENGİZ KURTOĞLU İŞ İNSANIYLA TARTIŞTI

Sarıyer’deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cengiz Kurtoğlu iş insanı Mustafa Can ile tartıştı…

SERVİS BIÇAĞIYLA SALDIRDI

İş yeri kameraları tarafından da kayda alınan olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can’a saldırdı…

Yaşanan arbede sırasında masada bulunan diğer kişiler araya girerek müdahale etmeye çalıştı…

ÜNLÜ SANATÇI GÖZALTINA ALINDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Kurtoğlu’nu gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan iş insanı Mustafa Can, Kurtoğlu’ndan davacı ve şikayetçi oldu…

CENGİZ KURTOĞLU: SANATÇILARA KÜFRETTİ

Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can’ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.



YÜZÜ TIRNAKLA ÇİZİLMİŞTİR



Cengiz Kurtoğlu, Can’ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını tırnağıyla çizilmiş olabileceğini ileri sürdü..