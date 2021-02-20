Cengiz Kurtoğlu: İstanbul’da zor günler geçirdim

Ayşen Birgör’le ilk kez düet yaptınız...

- Evet, hatta müzikal kariyerimde ilk kez kadın bir sesle düet yaptım. Ayşen Birgör, çok değerli ve özel bir ses. Her zaman da yanında olacağım.





İstanbul’a ilk kez geldiğinizde hiç dolandırıldınız mı?

- Biz İstanbul’a büyük paralarla gelmedik. Elimizden tuttunuz, aş, iş verdiniz... Ben de kendi üstüme düşen sorumlulukları bildim. Zor bir şehir İstanbul. Millet bizi zengin zannetsin diye çek karnesi taşırdık. Cebimizde bir lira para olmazdı. Zor günler geçirdik.

Hakan Altun’un

yalnız olmasından mutluyum

Yakın arkadaşınız Hakan Altun, 14 Şubat günü “Yalnız” tabelasının önünde fotoğraf çektirdi. Yalnız olması hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Yalnız olmasına çok mutlu oldum. Bizler yalnızken daha mutluyuz.

Polat Yağcı’nın Hakan Altun’a araba aldığı iddia edildi...

- Hakan Altun’a öyle bir hediye verilmedi. Ama bana bir hediye gelirse geri çevirmem. Polat Yağcı’dan çuval dolusu dolar istedim. (gülüyor) Ben de yapımcı Şahin Özer’den bir araba almadım fakat arabasını alıp bir daha geri vermedim.

Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annemden şiddet gördüm

Cengiz Kurtoğlu, çocukluğunda üvey annesinden şiddet gördüğünü itiraf etti: “Kışın buz gibi soğuk suyla beni yıkar ve döverdi.”

Arabesk müziğin usta sesi Cengiz Kurtoğlu, UçanKuş TV’de yayınlanan “Lerzan’la Çok Mutlu” programına konuk oldu. Kurtoğlu, çocukluk yıllarında annesinin evi terk ettiği söyledi. Sanatçı, babasının başka biriyle evlenmesi sonrası üvey annesiyle yaşadıklarını anlatırken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.





Kurtoğlu, çocukluğunda çok acılı günler yaşadığını söyledi: “Annem 4 yaşındayken evi terk etti ve babam başka bir kadınla evlendi. Çocuklukta yaşadığım çile babamın bu evliliğiyle başladı. Çocuk yaşta üvey annemden şiddet gördüm. Kış ayında buz gibi suyla beni yıkardı. Ardından da döverdi.” Lerzan Mutlu da yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı.