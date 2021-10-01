Cengiz Çolak ve Harika Çolak'ın rötarlı düğününe ünlü akını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Kritik anlaşma Meclise gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştuKritik anlaşma Meclis'e gönderildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Boş tablo tartışması Hırsızlık mı sanat mı Okuyun kararı kendiniz verin...Boş tablo tartışması! Hırsızlık mı sanat mı? Okuyun kararı kendiniz verin...#Sanat
Olympiakos sonrası olay sözler İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi...Olympiakos sonrası olay sözler! "İlkel, en kötü maçı, varlığı hissedilmedi..."#Fenerbahçe
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybettiOğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti!#Oğuzhan Asiltürk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Asiltürk için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiltürk için taziye mesajı#Oğuzhan Asiltürk
8 ilde çok sayıda gözaltı Şifre belli oldu: Halı saha maçı var8 ilde çok sayıda gözaltı! Şifre belli oldu: Halı saha maçı var#İstanbul
Korona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşifKorona onları etkilemiyor... Ezber bozan keşif!#Koronavirüs
BioNTechten yeni aşı... Beklenen açıklama geldiBioNTech'ten yeni aşı... Beklenen açıklama geldi!#Biontech
Kayıp Sally’nin ailesinden yürek yakan sözler: Bir parçası bile yeterliKayıp Sally’nin ailesinden yürek yakan sözler: Bir parçası bile yeterli#Sally Ali Challab Al-Abbood
Binlerce kişi yararlanacak Ekimde rekor ödemeBinlerce kişi yararlanacak! Ekimde rekor ödeme#Tarımsal Üretim
Birden ortaya çıkıp saldırdı... Dehşetin her anı kameradaBirden ortaya çıkıp saldırdı... Dehşetin her anı kamerada!#Hindistan
Erdoğan imzaladı Yıl sonuna kadar uzatıldıErdoğan imzaladı! Yıl sonuna kadar uzatıldı#Türk Lirası
Doğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldıDoğumdan sonra estetik yaptıracak halim mi kaldı?#Cardi B.
Türk basketbolunun acı kaybı Nur Germen yaşamını yitirdi...Türk basketbolunun acı kaybı! Nur Germen yaşamını yitirdi...#Nur Germen
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderimYeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim #Yeliz Yeşilmen
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Cengiz Çolak ve Harika Çolak'ın rötarlı düğününe ünlü akını

#Cengiz Çolak#Harika Çolak#Oğuzhan Koç
Cengiz Çolak ve Harika Çolakın rötarlı düğününe ünlü akını
Sayit DURMAZ

Cengiz Çolak ve Harika Çolak çifti önceki akşam erteledikleri düğünlerini yaptı. Temsili yapılan nikâhı memur cübbesi giyerek Ahmet Çakar kıyarken, Oğuzhan Koç da şahit oldu.

Haberin Devamı

İş insanı Cengiz Çolak ile Harika Çolak çiftinin pandemi nedeniyle erteledikleri düğün eğlencesi önceki akşam Vadi İstanbul Jolly Joker’de ünlü isimlerin katılımı ile gerçekleşti.

500 kişilik eğlencede Oğuzhan Koç ile Ersay Üner sahne aldı.

Cengiz Çolak ve Harika Çolakın rötarlı düğününe ünlü akını

Geceye Demet Özdemir, İbrahim-Nurdan Büyükak, Büşra Pekin, Eren Hacısalihoğlu, Tuğba Tatlıcı, Hayrettin, Doğuş-Erica Balbay, Yasemin Sakallıoğlu, Turgay Mercan ve Bülent Parlak katıldı.

Cengiz Çolak ve Harika Çolakın rötarlı düğününe ünlü akını

Temsili yapılan nikâhı memur cübbesi giyerek Ahmet Çakar kıydı. Eğlenceli düğünde Oğuzhan Koç ve Ertem Şener ise çifte şahitlik yaptı

Cengiz Çolak ve Harika Çolakın rötarlı düğününe ünlü akını

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cengiz Çolak#Harika Çolak#Oğuzhan Koç