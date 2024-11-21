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Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu

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#Liam Payne#Cheryl Cole#One Direction
Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 09:38

"Onu haftada iki kez, bazen haftada üç kez görüyorum. Ve onu gördüğümde elime telefonumu bile almıyorum. Ona o anları yaşatmayı seviyorum ve bu önemli, hayatında buna ihtiyacı var. Hayatında babasına ihtiyacı var ve bana bir süper kahraman gibi baktığı için mutluyum ve bu şekilde kalmasını umuyorum".

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Bu sözler kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden One Direction grubunun eski üyesi, ünlü şarkıcı Liam Payne’e ait…

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu

16 Ekim’de kız arkadaşıyla birlikte tatile gittiği Arjantin’de kaldığı otelin balkonundan düşerek 31 yaşında hayatını kaybeden Liam Payne’in cenazesi dün Londra’da yapıldı.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Liam Payne'in dün Londra'da gerçekleşen cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu

Polisin yaptığı souşturma sonrasında naaşı acılı babası tarafından memleketi İngiltere’ye getirilen Liam Payne’in cenazesi için binlerce hayranı Buckinghamshare'e gelirken ünlü şarkıcı için St. Mary Kilisesi'nde sadece ailesi ve yakınlarının katıldığı özel bir tören düzenlendi.

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Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu

TÜM SEVENLERİ ONA VEDA ETMEK İÇİN TOPLANDI

Törene Payne'in kız arkadaşı Kate Cassidy ve One Direction’dan grup arkadaşları Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik ve Niall Horan katıldı.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Payne'in cenazesinde One Direction'dan grup arkadaşları da tam kadro katıldı

Payne’nin şöhrete ilk kez kavuştuğu X Factor yarışmasının jürisi Simon Cowell da törene katıldı.

Liam'ın beyaz güllerle süslenmiş tabutu kiliseye at arabasıyla getirildi. Tabutu taşıyan cam kutunun üzerine kırmızı çiçeklerle “OĞUL” ve “BABA” kelimeleri yazıldı.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Cenazeye gelip arka sıralarda gözyaşı döken Liam Payne'in tek çocuğunun annesi, ünlü şarkıcı Cheryl Cole ayakta durmakta bile zorlandı

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HEM BİR “OĞUL” HEM BİR “BABA”… GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Oğul kelimesi Liam Payne’nin anne ve babası Geoff and Karen Payne için, baba kelimesi de ünlü şarkıcının geride bıraktığı 7 yaşındaki oğlu Bear için yazılmıştı…

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu

Gözyaşlarının sel gibi aktığı törende Liam Payne’nin tek çocuğu, oğlu Bear’ın annesi Cheryl Cole da yer aldı. Ünlü şarkıcı tek çocuğunun babası Payne toprağa verilirken yıkılmış haldeydi.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Liam Payne ve Cheryl Cole 2016'dan 2018'e kadar büyük bir aşk yaşamış, bu ilişkiden 7 yaşında Bear adında bir oğulları olmuştu

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İKİ YILDA BİR ÖMRE BEDEL AŞK YAŞAMIŞLARDI

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Liam Payne geçmişte de her zaman Cheryl Cole’a platonik şekilde aşık olduğunu itiraf etmiş, hayallerinde yaşattığı bu büyük aşk 2106’da gerçeğe dönüşmüştü.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu

İki sene boyunca büyük bir aşk yaşayan iki ünlü şarkıcı oğulları Bear doğduktan bir sene sonra yollarını ayırdı. Ancak birbirlerine olan sevgileri her zaman baki kaldı.

“BEN OĞLUMA BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ NASIL SÖYLERİM!”

41 yaşındaki ünlü şarkıcı Cheryl Cole, bir zamanlar büyük bir aşk yaşadığı, oğlunun babası Payne'in ölüm haberini aldıktan sonra büyük bir üzüntü yaşamış “Bütün dünyayı sarsan bu korkunç kayıp karşısında tarifi mümkün olmayan bir acı hissettiğini” söylemişti.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Cheryl Cole, Liam Payne'in ölümünden sonra oğluna babasının öldüğünü söyleyecek olmanın çok büyük bir acı olduğunu söylemişti

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Ancak Cheryl Cole için elbette en zoru küçük oğluna bir kahraman gibi baktığı babasının öldüğünü, bir daha geri gelmeyeceğini ve onu bir daha göremeyeceğini söylemek olmuştu.

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ÖLÜMÜNÜN ARDINDAKİ SIR PERDESİ ARALANMADI

Liam Payne Arjantin'in Buenos Aires kentindeki Casa Sur Otel'de kalırken üçüncü kattaki otel balkonundan düşerek öldü. Buenos Aires polisi yaptığı açıklamada eski erkek grubu üyesinin düşmesi sonucu “son derece ciddi yaralanmalar” meydana geldiğini söyledi.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu
Liam Payne'in hayatını kaybettiği Arjantin'e birlikte gittiği kız arkadaşı Kate Cassidy'ye cenazede Elizabeth Hurley'nin oğlu Damian Hurley eşlik etti

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Ölümünün ardından yetkililer Liam'ın otel odasının uyuşturucu ve alkolle dolu olduğunu buldu.

Soruşturma sonucunda Liam Payne’in ölümü intihar olarak değil kaza olarak değerlendirildi.

Yapılan otopside ünlü şarkıcının kanında çok sayıda uyuşturucu madde bulunmuş, Liam Payne’in balkondan düşerken bilincinin muhtemelen yerinde olmadığı söylenmişti.

Cenazesinde gözyaşları sel oldu… ‘Oğluma babasının öldüğünü nasıl söylerim’ diyordu… Güçlükle ayakta durdu

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#Liam Payne#Cheryl Cole#One Direction

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