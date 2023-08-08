Sinead O’Connor İslami usullere uygun şekilde toprağa verildi... İrlanda Cumhurbaşkanı da yer aldı

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ANİ ÖLÜMÜYLE MİLYONLARI YASA BOĞMUŞTU

56 yaşındayken aniden hayatını kaybetmesiyle milyonları yasa boğan efsane şarkıcı Sinead O'Connor için memleketi İrlanda’da çok sayıda kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi. Ünlü şarkıcı daha sonra sadece en yakın aile üyelerinin bulunduğu, basına kapalı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ünlü şarkıcı hayranlarıyla bir video paylaştıktan kısa bir süre sonra evinde ölü bulunmuştu

Şarkıcının sayısız hayranı cenazenin bugün gerçekleşeceğinin öğrenilmesinin ardından onun yıllar boyunca yaşadığı mahalleye akın etti. Sinead O'Connor, 15 yıl boyunca Bray bölgesinin Co Wicklow kasabasında yaşamıştı. O'Connor, 17 yaşındaki oğlu Shane Ocak 2022'de intihar ederek öldükten sonra çok yalnızlık çektiğini söylüyordu.

Şarkıcının sevenleri sabah erken saatlerden itibaren yıllarca yaşadığı evinin önünde toplandı, ona çiçekler ve mektuplar getirdi

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OĞLUNUN ÖLÜM ACISINA 1.5YIL DAYANABİLDİ

Bu acıyla mücadele etmekte zorlanan ünlü şarkıcı kendini çok yalnız hissettiğini söyleyerek yakın zamanda Londra’ya taşınmıştı. Buradaki evinde ölü bulunan Sinead O'Connor’ın cenazesi memleketi İrlanda’ya, uzun yıllar yaşadığı evinin sokağına getirildi. Cenaze geçidi ve anma töreni bölgede yaşayan halka haber verildi ve ünlü şarkının sevenlerine çağrı yapıldı. Sinead O'Connor için yıllarca yaşadığı evin önünde ve mahallesinde anma düzenlendi, bölgeye gelen yollar trafiğe kapatıldı, şarkıcının cenaze arabasını sayısız hayranı üzüntüyle takip etti

Cenaze törenine ilişkin planlar ailesi tarafından İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE kanalına yapılan bir açıklamayla paylaşıldı. Aile Sinead O'Connor için bir anma töreni ve cenaze geçitı düzenleneceğini duyurunca İrlanda ve İngiltere’den sayısız hayranı bölgeye akın etti. İrlanda demir yolları da bir açıklama yayınladı. Şarkıcının cenazesi için bölgeye yoğun bir trafik akışı olduğu, tren seferlerinin de alışılmışın dışında çok kalabalık olduğu bildirildi. Anmaya özel araçlarla değil toplu taşımayla gelinmesi rica edildi.

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Sinead O'Connor'ın hayranları evinin sokağını adeta çiçek bahçesine çevirdi... Mahallede birçok yere İrlanda bayrakları asıldı

CENAZESİYLE İLGİLİ DUYURUYAR RESMİ KANALLARDAN YAPILDI, YOLLAR KAPATILDI

Sinead O'Connor'ın binlerce hayranı evinin etrafını ve çevredeki sokakları doldurdu. Anma için bölgedeki trafik akışı durduruldu ve hayranların rahatça bölgeye gelmesine fırsat tanındı. Şarkıcının evinin etrafında toplanan hayranları ona çiçekler ve sevgi dolu mektuplar getirdi. Bunlarla şarkıcının yaşadığı mahallenin sokaklarını süsleyen çok sayıda hayranı O'Connor için gözyaşı döktü.

Efsane şarkıcının evinin kapısına pembe bir sandalye onun üstüne de bir fotoğrafı yerleştirilmişti

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Pazar günü ise Bray'deki bir yamaçta O'Connor'a ithafen "ÉIRE SINÉAD" yazan ve iki kelime arasında bir kalp emojisi bulunan büyük bir yazı belirmişti. "Eire" kelimesi İrlanda'nın İrlandaca dilindeki adı. İrlanda Cumhuriyeti, ülkelerinden çıkmış belki de en ünlü isimlerden biri olan Sinead O'Connor'ın anısına çok saygı duyuyor. Sinead O'Connor'ın yıllar boyu Kuzey İrlanda’nın da bağımsızlığını savunduğu biliniyordu. Cenazeye katılan İrlanda Cumhurbaşkanı ve U2 topluluğunun solisti dünyaca ünlü şarkıcı Bono böyle görüntülendi

AİLESİ DEFİN TÖRENİNİ BASINA KAPALI YAPTI: SADECE ÇOK YAKIN AİLE ÜYELERİ VE DOSTLARI ORADAYDI

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Halkın ünlü şarkıcıya sevgilerini sunmasının ardından O'Connor, yakın arkadaşları ve ailesinin katılacağı özel bir törenle defnedileceği açıklanmıştı. Ünlü şarkıcının mezarının da uzun yıllar yaşadığı bölgede olacağı tahmin ediliyor. Özel defin törenini ardından hayranları sahil yoluna dizilerek şarkıcıyı uğurladılar.

İrlanda’nın resmi kurumları tarafından cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklama yapıldı: "Ailesinin isteklerine uygun olarak, özel bir törenin ardından halk ona sevgisini sunabilsin diye Strand Road/Promenade alanında toplanmaları istenecektir. Tabutunun bu saatler arasında bu bölgede kısa bir süre durması beklenmektedir ve geçit yapması beklenmektedir.”

Dünyaca ünlü efsane şarkıcı Bob Geldof cenaze aracını bir taksiyle böyle takip etti

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Sanatçı dostları Sinead O'Connor'a veda etmek için oradaydı... Bob Geldof ünlü şarkıcının basına kapalı yapılan defin törenine de katıldı ve onu mezarı başında uğurladı

TÖRENDE DEVLETİN EN ÜST KADEMESİ DE VARDI: İRLANDA CUMHURBAŞKANI DA CENAZEYE GELDİ

Öte yandan İrlanda Cumhurbaşkanı sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Sinead O'Connor için düzenlenen özel cenaze törenine katılacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Michael D Higgins açıklamasında "Sinead O'Connor'ın yaşamı ve eserleri karşısında duyulan keder ve takdir duyguları, onun İrlanda halkı üzerindeki derin etkisini ortaya koymaktadır. Sinead'ın sesi, müziği ve şarkıları aracılığıyla sunduğu eşsiz katkısı istisnai bir yaratıcılık düzeyiyle birleşen büyük bir kırılganlık deneyimini içeriyordu." Ünlü şarkıcı için düzenlenen anma töreni ve cenazeyi İrlanda resmi televizyonu canlı yayınladı: Sinead O'Connor'ın naaşını taşıyan arabanın etrafında sayısız seveni toplandı, cenaze için yollar trafiğe kapatıldı

SINEAD O'CONNOR'IN CENAZE NAMAZINI BAŞ İMAM KILDIRDI

Sinead O'Connor kılınan cenaze namazının ardından İslami usullere uygun olarak toprağa verildi. Ünlü şarkıcının cenaze namazını İslam alimi ve İrlanda İslam Merkezi Baş İmamı Şeyh Dr. Ömer El Kadri kıldırdı. Şeyh Dr. Ömer El Kadri, Sinead O'Connor’la 2018 yılında tanışmıştı. İslami usullere uygun olarak defnedilen Sinead O'Connor'ın cenaze namazını İslam alimi ve İrlanda İslam Merkezi Baş İmamı Şeyh Dr. Ömer El Kadri kıldırdı... El Kadri ünlü şarkıcının ailesine de onun Müslüman kümliğini tanıdıkları ve istediği şekilde İslami usullere göre gömülmesini sağladıkları için teşekkür etti

"MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİ TANIYIP BENİMSEDİKLERİ İÇİN AİLESİNE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM

Ömer El Kadri ünlü şarkıcıyı tanımış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken "Bugün, İrlanda'nın kızı Sinead O'Connor nam-ı diğer Shuhada Sadaqat için Müslüman cenaze namazını kıldırma fırsatı bulduğum için inanılmaz derecede minnettarım. Bu cenazenin bir parçası olmak benim için bir onurdur ve onun Müslüman kimliğini tanıyıp benimsedikleri için ailesine en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Sinead O'Connor İslamiyet'i seçmiş ve ismini Shuhada Sadaqat olarak değiştirmeye karar vermişti

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMAMIŞTI

Sinead O'Connor, bir buçuk yıl önce kaybettiği 17 yşındaki oğlunun ölümünden sonra çok sarsılmıştı. sosyal medya hesabından bir video paylaşarak evlat acısını atlatamadığını hayranlarıyla paylaşan yıldız isim 2 hafta önce evinde ölü bulundu. Sinead O'Connor hayatını kaybettiğinde sadece 56 yaşındaydı. Polis ünlü şarkıcının ölümünde şüphe uyandıran bir unsur bulmadığını belirtmişti. Sinead O'Connor'ın resmi ölüm sebebi henüz resmi kaynaklar tarafından açıklanmadı.