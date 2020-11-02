Cemre Yaz Tokses'in anne özlemi!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tokses, anne özlemi çektiğini söyledi: “Ben mimar mühendisiyim. Kıbrıs’ta bir butik otelimiz vardı, onu yıktırdım. Yerine büyük dükkanları olan apart yaptırıyorum. Annem işlerimizi organize etmek için Kıbrıs’a gitti. Pandemi ortaya çıktı, annem orada kaldı. Ne ben gidebiliyorum ne annem gelebiliyor. Çok özledim, anneme hasret kaldım.”





