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Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:04 | Son Güncelleme:

Cemre Yaz Tokses'in anne özlemi!

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Cemre Yaz Tokses'in anne özlemi!
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Nil Burak’ın oğlu Cemre Yaz Tokses önceki akşam sevgilisi Yaren Şahin’le Asmalımescit’teki bir mekanda görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tokses, anne özlemi çektiğini söyledi: “Ben mimar mühendisiyim. Kıbrıs’ta bir butik otelimiz vardı, onu yıktırdım. Yerine büyük dükkanları olan apart yaptırıyorum. Annem işlerimizi organize etmek için Kıbrıs’a gitti. Pandemi ortaya çıktı, annem orada kaldı. Ne ben gidebiliyorum ne annem gelebiliyor. Çok özledim, anneme hasret kaldım.”

Cemre Yaz Toksesin anne özlemi


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