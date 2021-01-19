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Haber Giriş: 19.01.2021 - 07:19 | Son Güncelleme:

Cemre Kemer’den bebek müjdesi

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Cemre Kemer’den bebek müjdesi
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HEPSİ grubuyla tanınan Cemre Kemer bebek bekliyor. Kemer, 7 yıldır birlikte olduğu reklamcı sevgilisi Emir Medina ile 3 hafta önce sade bir nikâhla evlenmişti.

Çiftin İstanbul’daki evinde gerçekleşen nikâh törenine pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda davetli katılmıştı.

Cemre Kemer’den bebek müjdesi

Nikâhtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenen Kemer mutluluğunu sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Çıkan karnının fotoğrafını Instagram’a yükleyen Kemer’in 1 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Cemre Kemer’den bebek müjdesi


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