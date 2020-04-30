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Haber Giriş: 30.04.2020 - 09:48,Son Güncelleme:

Cemil İpekçi’ye marka davası

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Cemil İpekçi’ye marka davası
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OTELCİLİK alanında faaliyet gösteren Öztanık Bilişim İletişim Turizm İnşaat şirketi, 12 yıl önce tescil ettirdiği “Anka” markasını izinsiz olarak “Cemil Anka” adıyla kullandığı iddiasıyla ünlü modacı Cemil İpekçi’ye dava açtı.

 İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Her iki marka da otelcilik alanında kullanılmaktadır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik taşıdıkları için karışıklık yaşanmaktadır. ‘Cemil Anka’ markasının hükümsüz sayılmasını ve sicilden kaldırılmasını istiyoruz.”  

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