Cemil İpekçi’ye marka davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Her iki marka da otelcilik alanında kullanılmaktadır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik taşıdıkları için karışıklık yaşanmaktadır. ‘Cemil Anka’ markasının hükümsüz sayılmasını ve sicilden kaldırılmasını istiyoruz.”