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Haber Giriş: 30.06.2020 - 09:39,Son Güncelleme:

Cemil İpekçi 250 yıllık kaktüs için villa aldı

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Cemil İpekçi 250 yıllık kaktüs için villa aldı
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Modacı Cemil İpekçi’nin, Bodrum’un içindeki 4 katlı evi yıllardır görenleri büyülüyor. İpekçi, Osmanlı mimarisine uygun yaptırdığı villayı, avlusundaki 250 yıllık dev kaktüs nedeniyle aldığını söyledi.

 

Tarihi evin kapısını Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya açan İpekçi “Bu kaktüsten Bodrum’da yalnızca 2 tane var, biri bende. Kaktüs için evi 5 dakikada aldım.

'Hepsini çevre bahçelerden çaldım'
Çiçekleri bir gün açıp ertesi gün soluyor. Bu yüzden aşka benzetiyorum. Sardunyalarım da meşhurdur, hepsini çevre bahçelerden çaldım.

'Kapım da herkese açıktır'
4 aydır mandalina, portakal, limon, nar, erik ağaçları altında oturup üretim yapıyorum. Kapım da herkese açıktır” dedi.

Cemil İpekçi 250 yıllık kaktüs için villa aldı

'Kaliteli ve ucuz yaşamayı iyi bilirim'

“Bodrum’da 1000 TL’ye şezlong, 370 TL’ye döner satılıyor. Siz ne yapıyorsunuz?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Aylık masrafım o kadar az ki. Kaliteli ve ucuz yaşamayı iyi bilirim.”

Cemil İpekçi 250 yıllık kaktüs için villa aldı

Bodrum'da nasıl ucuza yaşıyor?

Pazara gitmiyorum, şeftalinin kilosu olmuş 22 TL. Ayıptır!

Lüks oteller ve siteler hiç bana göre değil. Görgüsüzlük gibi geliyor.

Meyve ve sebzemi köylerden alıyorum.

Köy kahvem var, bir çay 2, kahve 5, tost 7 TL.

Portatif şezlongumu, termos, sandviç ve meyvemi alıp halk plajında keyif yapıyorum.

Canım döner, kebap isterse de çarşıya inip esnaf lokantasında yiyorum.

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