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Haber Giriş: 21.01.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Cemal Hünal duygulandırdı: Ne açlık kaldı ne de sussuzluk

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Cemal Hünal duygulandırdı: Ne açlık kaldı ne de sussuzluk
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Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan “Survivor 2021”de yarışan Cemal Hünal, oğlu Doğan Atilla ile telefonla hasret giderdi. Oyuncu, “Oğlumun sesini duydum ne açlık kaldı ne susuzluk” dedi.

Survivor 2021 yarışması için Dominik Cumhuriyeti’nde olan Cemal Hünal, uzun bir aradan sonra 6 yaşındaki oğlu Doğan Atilla ile telefonla konuştu. Duygusal anların yaşandığı görüşmede ünlü oyuncu oğluna “Dodom çok özledim, aslan oğlum benim” diye seslendi. Hünal oğlu aracılığıyla eşi Lale Hünal’a mesaj da gönderdi: “Annene söyle, çok seviyorum onu. Burada dünyanın en güzel gökyüzü var ama onsuz hiçbir şeye benzemiyor.”

Cemal Hünal duygulandırdı: Ne açlık kaldı ne de sussuzluk

Lale Cangal da o anları Instagramdan paylaşarak “Oğlum babası aradığında kayınvalidemdeydi. Heyecanlanmış, konuşamamış. Ben de kaçırdım kocamın sesini. Burada da 5 senedir ilk kez kar yağdı ama sensiz tadı yok” yazdı.

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