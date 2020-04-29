Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında? Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can, 1995 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumak için vesileyle İstanbul'a yerleşti ancak bir arkadaşının tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Survivor Cemal Can ve Danla Bilic’in tanışma hikayesi

Cemal Can, Survivor’ın bölümlerinden birinde Danla Bilic ile tanışma hikayesine de değinmişti. Bir soru üzerine Danla Bilic ile arkadaşlığının 7-8 seneye dayandığını söyleyen Cemal Can, okulda ilk onunla tanıştığını ve onu çok sevdiğini belirtti.