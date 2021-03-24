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Haber Giriş: 24.03.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirini sildi

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Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirini sildi

Survivor 2020’ye dostluklarıyla damga vuran Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı cephesinde şoke eden bir gelişme yaşandı. İkilinin birbirini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran yarışmacılardan olan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı’nın arasına kara kedi girdi.

Survivor 2020’nin şampiyonu Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma esnasında geliştirdiği dostluk herkes tarafından örnek olarak gösteriliyordu.

Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı birbirini sildi

Yarışma döneminde sıkı dost olan ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Nisa Bölükbaşı'nın Survivor 2020'de yarışan diğer yarışmacıları da sosyal medyadan takip etmeyi bıraktığı ortaya çıktı.

Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can arasında neler yaşandığı merak konusu oldu.

 

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