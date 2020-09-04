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Haber GiriÅŸ: 04.09.2020 - 14:31 | Son GÃ¼ncelleme:

Cem YÄ±lmaz'Ä±n 45 yÄ±l önceki hali...

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Cem YÄ±lmaz'Ä±n 45 yÄ±l önceki hali...
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Komedyen Cem YÄ±lmaz, 1975 yÄ±lÄ±ndaki halini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. 1975 yÄ±lÄ±nda 2 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuk olan Cem YÄ±lmaz, o yÄ±llar iÃ§in "her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zeldi" ifadesini kullandÄ±.

Komedyen Cem YÄ±lmaz, 1975 yÄ±lÄ±ndaki halini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

45 yÄ±l Ã¶nce 2 yaÅŸÄ±nda olan Cem YÄ±lmaz, fotoÄŸrafa "1975'de her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zeldi... Ben mesela" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ÅŸte, Cem YÄ±lmaz'Ä±n Ã§ocukluk fotoÄŸrafÄ±:

Â

Cem YÄ±lmazÄ±n 45 yÄ±l Ã¶nceki hali...

 

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