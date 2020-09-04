Komedyen Cem YÄ±lmaz, 1975 yÄ±lÄ±ndaki halini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

45 yÄ±l Ã¶nce 2 yaÅŸÄ±nda olan Cem YÄ±lmaz, fotoÄŸrafa "1975'de her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zeldi... Ben mesela" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ÅŸte, Cem YÄ±lmaz'Ä±n Ã§ocukluk fotoÄŸrafÄ±:

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