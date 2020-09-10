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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 10.09.2020 - 07:09 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'ın 4 tekerli serveti

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Cem Yılmaz'ın 4 tekerli serveti
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni arabası Mercedes AMG GT R ile önceki gün yollardaydı.

Levent’teki evinden çıkıp Etiler’i dolaşarak aracı test eden ünlü komedyen, 20 dakikalık gezinti sonrası yine Levent’te bulunan ofisine gitti. “Sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?” sorusuna “Neden yapalım?” diye karşılık veren Cem Yılmaz, muhabirin “Özledik” yanıtına güldü. Yılmaz yine de soruları yanıtsız bırakarak ofisine girdi.

Cem Yılmazın 4 tekerli serveti

Cem Yılmaz, 5 milyon liraya aldığı aracına oğlu Kemal Yılmaz’ın adının baş harflerinden oluşan bir plaka taktırdı.

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