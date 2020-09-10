Cem Yılmaz'ın 4 tekerli serveti

Levent’teki evinden çıkıp Etiler’i dolaşarak aracı test eden ünlü komedyen, 20 dakikalık gezinti sonrası yine Levent’te bulunan ofisine gitti. “Sevgiliniz Serenay Sarıkaya’yla tatiliniz nasıl geçti? Röportaj yapalım mı?” sorusuna “Neden yapalım?” diye karşılık veren Cem Yılmaz, muhabirin “Özledik” yanıtına güldü. Yılmaz yine de soruları yanıtsız bırakarak ofisine girdi.



Cem Yılmaz, 5 milyon liraya aldığı aracına oğlu Kemal Yılmaz’ın adının baş harflerinden oluşan bir plaka taktırdı.