MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi
GeriMagazin Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 26.04.2021 - 07:40 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Cem Yılmaz'ı şaşırtan doğum günü sürprizi

Cem Yılmaz, önceki gün yeni dizi projesi “Erşan Kuneri”nin oyuncularıyla Levent’teki ofisinde bir araya geldi. Ünlü komedyen çıkışta ise muhabirlerin sürpriziyle karşılaştı.

Komedyen Cem Yılmaz’ın “Erşan Kuneri” isimli dizisinin oyuncuları önceki gün okuma ve kostüm provası yaptı.

Yılmaz’ın Levent’teki ofisinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya, Zafer Algöz, Uraz Kaygılaroğlu ve Çağlar Çorumlu bir araya geldi.

Cem Yılmazı şaşırtan doğum günü sürprizi

Yaklaşık 5 saat süren prova sonrası Nilperi Şahinkaya heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte ayrıldı. “Masumlar Apartmanı” dizisinin oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da mekandan birlikte çıktı. Mola, “Çok keyifli, çok heyecanlı, herkesin çok eğleneceği bir iş olacağından şüphem yok” dedi.

Cem Yılmazı şaşırtan doğum günü sürprizi

BU BİR MİLAT OLSUN
23 Nisan’da 48 yaşına giren Cem Yılmaz’a basın mensupları pasta ile sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Habercilerin jesti karşısında şaşıran Cem Yılmaz, dilek tutarak mumları üfledi.

Cem Yılmazı şaşırtan doğum günü sürprizi

Magazin basınıyla sık sık tartışma yaşayan komedyen, muhabirlere teşekkür ederek fotoğraf çektirip, “Bu bir milat olsun” diyerek zeytin dalı uzattı. Dizinin senaristi ve oyuncusu Cem Yılmaz, “15 Haziran’da çekimlere başlayıp eylül ayına kadar çalışacağız” dedi.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi