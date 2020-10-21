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Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

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Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
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Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi çağrısında bulundu

Yılmaz, Bakan Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.


İşte Cem Yılmaz'ın o çağrısı:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.

 

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