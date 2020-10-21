Cem Yılmaz'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Yılmaz, Bakan Koca'ya çağrısında hiçbir ücret almadan bu organizasyonun içinde yer alacağına da belirtti.



İşte Cem Yılmaz'ın o çağrısı:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir. Tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.