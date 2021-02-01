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Cem Yılmaz'dan o soruya cevap: Serenay’la küsmedik ki barışalım
Cem Yılmaz, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barıştığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi.
Önceki gün Etiler’de bir klinikten çıkarken objektife yansıyan komedyen, “Fizik tedaviye gidiyorum” dedi. Sarıkaya’nın, Cem Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı bir videoyu beğenmesinin ardından çıkan barışma haberleriyle ilgili ise Yılmaz, “Yoo barışmadık. Küsmedik ki barışalım” diye konuştu.
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