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Haber Giriş: 06.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e gönderme: Bu 6 ay önce be kardeşim, atma!

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Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e gönderme: Bu 6 ay önce be kardeşim, atma!

Sosyal medyada geniş yankı bulan “20’li yaşlar” challenge’ına (meydan okuma) oyuncu Mehmet Günsür de dahil oldu.

Mehmet Günsür, Bennu Gerede'nin 1997 yılında çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sevinç Erbulak, Songül Öden, Emel Çölgeçen ve Nur Fettahoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isimden yorum geldi.

Komedyen Cem Yılmaz da Günsür'ün fotoğrafına kayıtsız kalmadı.

Yılmaz, siyah beyaz fotoğrafa "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim... Atma :)" notunu düştü.

1975 doğumlu oyuncu 45 yaşında!

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Sosyal medyada yeni akım: 20li yaşlar
Sosyal medyada yeni akım: 20'li yaşlar!

Cem Yılmazdan Mehmet Günsüre gönderme: Bu 6 ay önce be kardeşim, atma

 

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