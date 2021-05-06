Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e gönderme: Bu 6 ay önce be kardeşim, atma!

Mehmet Günsür, Bennu Gerede'nin 1997 yılında çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımına Sevinç Erbulak, Songül Öden, Emel Çölgeçen ve Nur Fettahoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isimden yorum geldi.

Komedyen Cem Yılmaz da Günsür'ün fotoğrafına kayıtsız kalmadı.

Yılmaz, siyah beyaz fotoğrafa "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim... Atma :)" notunu düştü.

1975 doğumlu oyuncu 45 yaşında!

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