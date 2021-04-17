MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim
GeriMagazin Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Cem Yılmaz'dan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

Cem Yılmaz, Demet Akalın’ın kızı Hira’yla ilgili esprisi sorulunca “Ben öyle bir şey söylemedim” dedi.

Cem Yılmaz önceki gün Etiler’deki bir marketten çıkarken görüntülendi. Alışveriş poşetlerini aracına taşıyan ünlü komedyene, Demet Akalın’ın kızı Hira’yla ilgili esprisi soruldu.

 Hira, TikTok hesabında7 bin lira kaybetmiş, Cem Yılmaz’ın da gösterisinde “Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah’tan. En azından biraz daha zeki” dediği yazılmıştı.

Cem Yılmazdan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

“Ben öyle bir şey söylemedim, kim diyor bunları?” diye tepki gösteren Yılmaz, muhabirlerin “Gösterinizde söylediğiniz yazıldı” sözleri üzerine “Tamam, söyledim evet!” diyerek aracına bindi.  

Cem Yılmazdan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

Cem Yılmaz markete 4 milyon 300 bin liralık Porsche’siyle geldi.

"BEN O PARAYI DOĞU'YA OYUNCAK OLARAK GÖNDERDİM'

Cem Yılmaz'ın söylediği iddia edilen sözlere Demet Akalın'dan yanıt gecikmemişti. Akalın, bir takipçisinin 'Demet'e bir gol daha' paylaşımına  'Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğuya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin! Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin’ cümleleriyle karşılık vermişti.

Cem Yılmazdan Demet Akalın açıklaması: Öyle bir şey söylemedim

Demet Akalın isyan etti: 'Soyguncular' hesabımdan 7 bin TL çektiler! Özgür Balakar: Sakinleş derdimiz para olsunDemet Akalın’ın kızı Hira, TikTok fenomeni ‘Uzunmakarna’ adıyla bilinen Özgür Balakar'ın canlı yayınına annesinin kredi kartından tam 7 bin TL gönderdi. Durumu anlayan Akalın, Özgür Balakar'ı dolandırıcılıkla suçladı. Demet Akalın'a cevap veren Balakar, 'Merak etme Demet Abla derdimiz para olsun geri göndeririz” dedi.
daha fazla video için

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi