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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka azaltılması davasında tanıklar dinlendi

#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Kemal Yılmaz
Cem Yılmazın eski eşi Ahu Yağtuya açtığı nafaka azaltılması davasında tanıklar dinlendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafakanın azaltılması davasında, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın tanık olarak dinlendi.

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İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada, 1996 Türkiye Güzeli Pınar Özçapkın ile çocuğun şoförü Ali Elbasan Ahu Yağtu'nun tanıkları olarak dinlendi. Mahkeme, tapudan vergi kayıtlarının beklenmesine ve tanık beyanlarına karşı davacı avukatlarının beyanda bulunması için duruşmayı erteledi.

NAFAKAYI TÜRK LİRASI OLARAK ÖDEMEK İSTEMİŞTİ

Cem Yılmaz 9 yaşındaki oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödemişti. 8 yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Yılmaz, nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil Türk lirası olarak ödemek istedi. Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin lira olması talebinde bulunmuştu.

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ANLAŞARAK BOŞANMIŞLARDI

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Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya 3 de gayrimenkul vermişti.

Cem Yılmaz, oğlunun annesine 2013 model Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye Park ve Loft'ta birer gayrimenkulun dışında iki ayrı yerin aylık 30 bin lira ve 6 bin 500 dolar olan kira gelirini de eski eşine tahsis etmişti.

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