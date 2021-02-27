Cem Yılmaz paylaştı: Buruk Lee

Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen Kemal Yılmaz, spora merak sardı. Evde tek el ile şınav çekmeye çalışan Kemal, babası tarafından kayda alındı.

Oğlu ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü komedyen videonun altına 'Buruk Lee' mesajını yazdı.

Kısa sürede ilgi gören video çok sayıda da beğeni aldı.

Pandemi dönemini oğluyla geçiren Cem Yılmaz, Kemal ile sık sık oyunlar oynuyor. Daha önce Kemal'in dans ederken videosunu yayınlayan ünlü komedyen en son tavlada oğluna 4-2 yenildiğini duyurmuştu.