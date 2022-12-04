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Cem Yılmaz nafaka ücretine itiraz edecek!

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#Cem Yılmaz#Ahu Yağtu#Kemal Yılmaz
Cem Yılmaz nafaka ücretine itiraz edecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 07:45

Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşüren Cem Yılmaz, eski eşinin İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak kararı bozdurmasına çok sinirlendi.

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Ahu Yağtu’nun dilekçesinde ünlü komedyenin işlerinin açıldığı ve malvarlığının arttığı gerekçe gösterilmişti.

Hem buna hem de davanın basına yansımasına çok kızan Yılmaz, iddiaya göre eski eşini arayarak tepkisini dile getirdi ve karara itiraz edeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012’de evlendi ve 20 ay sonra boşandı. İkilinin bu evliliklerinden Kemal adında bir de çocukları dünyaya geldi. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, ünlü komedyenin çocuğu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Cem Yılmaz, 8 yıl sonra yeniden mahkemeye başvurarak Amerikan doları kurunun aydan aya yükseldiğini belirterek nafakayı Türk lirası olarak ödemek istediğini belirtti. Mahkemenin nafakayı 70 bin TL yapmasının ardından Ahu Yağtu’nun avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

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Yağtu’nun istinaf dilekçesinde, Cem Yılmaz’ın reklamlarda boy göstererek işlerinin arttığını, Avrupa’nın birçok şehrinde stand-up gösterileri yaptığını ve Türkiye ile yurtdışında taşınmazlarının olduğu belirtildi.

Cem Yılmaz nafaka ücretine itiraz edecek


Komedyenliğin yanında işadamı da

Mahkeme, Ahu Yağtu’yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti. İstinaf Mahkemesi, Cem Yılmaz’ın çocuk yararına ödemekte olduğu iştirak nafakasının 10 bin dolar olarak devamına karar verdi.

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