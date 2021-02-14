Cem Yılmaz: Konuşmayacağız abi!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz cuma günü oğlu Kemal’le Levent’teydi. Kemal’i tenis kulübüne götüren ünlü komedyen, muhabirleri

görünce sinirlendi. Oğlunun önüne geçerek görüntülenmesini engellemeye çalışan Yılmaz, “Soru sormayın boşuna, konuşmayacağız abi” diyerek tepki gösterdi.

Kendine âşık bir kız

YouTuber Danla Bilic, Armağan Çağlayan’ın “Gör Beni” programında kendisini anlattı.

-Başka bir platformdan teklif geldi ama kabul etmedim. YouTube’dan mutluyum.

-Enes (Batur) 2 senedir magazinsel. Ben çıktığım ikinci aydan itibaren linç yemeye başladım. 4 sene bitti. Linçler beni etkilemez.

- Patates en hassas noktam. Patatesli her şeyi yerim.

- Çok rahat ve şımarık büyüdüm. Öyle de devam ettirmeye çalışıyorum.

◊-Tabii ki tamamen Danla Bilic değilim. Kamera önündeki Danla bir karakter, kendine âşık bir kız. Kamera dışında o kızı yaşamıyorum. Öyle olsa hiç arkadaşım kalmazdı.

İrem'e ceza



KORONAVİRÜS tedbirlerine uymayan İrem Derici’ye para cezası kesildi. Geçtiğimiz çarşamba günü Caddebostan Sahili’nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan ünlü şarkıcıya sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uygulandı. DHA

Berlin’de yarışacak

Yönetmen Ferit Karahan’ın yeni filmi “Okul Tıraşı”, 71. Berlin Uluslararası Film Festivali’ne (Berlinale) Türkiye’den seçilen tek yapım oldu.



Dünya sinemasından sıra dışı örneklerin yer aldığı Panorama bölümüne seçilen “Okul Tıraşı”, Panorama Seyirci Ödülü dahil olmak üzere farklı ödüller için yarışacak. Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı, Melih Selçuk ve çocuk oyuncu Samet Yıldız’ın rol aldığı film; baskı ve disiplinin yoğun olduğu bir yatılı okulda hastalanan arkadaşını doktora götürmeye çalışan Yusuf’un hikâyesini anlatıyor.



