Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Atina kaçamağı

İkilinin Yunanistan’ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri bir kare sosyal medyada paylaşıldı.



Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, aşk sorularına her seferinde kaçamak cevaplar vermiş, iddiaları yalanlamamışlardı. Cem Yılmaz, geçen hafta da Serenay Sarıkaya’nın başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılmıştı.



Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında ise ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.



