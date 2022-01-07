Cem Yılmaz ile Doğu Demirkol'un espri piştisi

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“ALLAH” DİYEN ASLAN



Sosyal medyada bir zamanlar viral olan bir aslan videosu vardı. İddiaya göre o aslan ‘Allah’ diye kükrüyordu. Cem Yılmaz son gösterisinde işte o videodan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye soruyor.

DOĞU DAHA ÖNCE YAPMIŞTI



Aynı espriyi 2.5 yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma. Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş. Cem Yılmaz’ın kitlesi, ondan tamamen özgün espriler bekliyor. Diğer komedyenlerin ondan esinlenmesini istiyor, tam tersini değil.



ESKİLERDEN BİR ŞAKA...

Doğu Demirkol, o esprisini sosyal medya hesabından " Eskilerden bir şaka…" notuyla paylaştı...