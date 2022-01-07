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Cem Yılmaz ile Doğu Demirkol'un espri piştisi

#Cem Yılmaz#Doğu Demirkol#Orkun Ün
Cem Yılmaz ile Doğu Demirkolun espri piştisi
Orkun Ün

Cem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen aslan” esprisine yer verdi. Aynı espriyi daha önce ünlü genç meslektaşı Doğu Demirkol kendi şovunda kullanmıştı.

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“ALLAH” DİYEN ASLAN

Sosyal medyada bir zamanlar viral olan bir aslan videosu vardı. İddiaya göre o aslan ‘Allah’ diye kükrüyordu. Cem Yılmaz son gösterisinde işte o videodan bahsediyor ve “Allah diyen aslan için mucize diyorlar, yahu aslan yeteri kadar şaşırtıcı değil mi zaten” diye soruyor.

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DOĞU DAHA ÖNCE YAPMIŞTI

Aynı espriyi 2.5 yıl önce Harbiye’de Doğu Demirkol’un yaptığı geldi aklıma. Hatta öğrendim ki Doğu bu espriyi zaten 4-5 senedir sık sık yapıyormuş. Cem Yılmaz’ın kitlesi, ondan tamamen özgün espriler bekliyor. Diğer komedyenlerin ondan esinlenmesini istiyor, tam tersini değil.

ESKİLERDEN BİR ŞAKA...

Doğu Demirkol, o esprisini sosyal medya hesabından "  Eskilerden bir şaka…" notuyla paylaştı...

 

Cem Yılmaz ile Doğu Demirkol'un espri piştisiCem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen aslan” esprisine yer verdi. Aynı espriyi daha önce ünlü genç meslektaşı Doğu Demirkol kendi şovunda kullanmıştı.
daha fazla video içinCem Yılmaz ile Doğu Demirkol'un espri piştisi

 

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