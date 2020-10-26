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Haber Giriş: 26.10.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Cem Yılmaz: Gergin değilim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Cem Yılmaz: Gergin değilim
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Cem Yılmaz önceki gün oğlu Kemal’le Etiler’deki Uludağ Kebapçısı’ndaydı. Baba-oğul yemek sonrası mekandan çıkarken görüntülendi.

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmiş, sağlık çalışanları için ücret almadan sahneye çıkabileceğini söylemişti. Ünlü komedyene Bakan Koca ile görüşüp görüşmediği soruldu.

Cem Yılmaz: Gergin değilim

Muhabirleri “Çocuğun yanında mı konuşacağım? Ne olur yapmayın” diyen Yılmaz, “Neden bu kadar gerginsiniz?” sorusuna da “Gergin değilim, röportaj yapmamı istiyorsunuz” yanıtını verdi.
Cem Yılmaz: Gergin değilim

Cem Yılmaz yemek sonrası oğluyla birlikte cipine binerek uzaklaştı.
Cem Yılmaz: Gergin değilim

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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