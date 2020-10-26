Cem Yılmaz: Gergin değilim

Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmiş, sağlık çalışanları için ücret almadan sahneye çıkabileceğini söylemişti. Ünlü komedyene Bakan Koca ile görüşüp görüşmediği soruldu.



Muhabirleri “Çocuğun yanında mı konuşacağım? Ne olur yapmayın” diyen Yılmaz, “Neden bu kadar gerginsiniz?” sorusuna da “Gergin değilim, röportaj yapmamı istiyorsunuz” yanıtını verdi.



Cem Yılmaz yemek sonrası oğluyla birlikte cipine binerek uzaklaştı.



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