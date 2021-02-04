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Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ünlü komedyenden esprili gönderme: Cem Yılmaz geliyor!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Ünlü komedyenden esprili gönderme: Cem Yılmaz geliyor!
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Cem Yılmaz, ofisinden çıkarken karşısında objektifleri bulunca “Geliyor, Cem Yılmaz geliyor!” diye seslenerek muhabirleri güldürdü.

SERENAY SORUSUNDAN KAÇTI
Cem Yılmaz, önceki akşam Levent’teki ofisindeydi. Çıkışta karşısında muhabirleri bulan ünlü komedyen, “Geliyor, Cem Yılmaz geliyor!” diye seslenerek espri yaptı. Yılmaz’a Instagram paylaşımını eski sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın beğendiği hatırlatılarak “Barışma ihtimaliniz var mı?” sorusu yöneltildi.

Ünlü komedyenden esprili gönderme: Cem Yılmaz geliyor

“KÜS DEĞİLİZ” DEMİŞTİ
Serenay Sarıkaya, barışma dedikodularına “Bir like’tan buraya gelmesin mevzu. Görüşmüyoruz ama küs de değiliz. Normal böyle şeyler” diyerek nokta koymuştu. Cem Yılmaz ise konu hakkında konuşmak istemedi. Yılmaz, “İşim var” diyerek soruları yanıtsız bıraktı ve aracına bindi.

Ünlü komedyenden esprili gönderme: Cem Yılmaz geliyor

Mütevazı komedyen
Cem Yılmaz ofisinden ev terliğiyle çıktı. Twigy marka terliğin fiyatı 60 lira.

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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