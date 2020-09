Cem Yılmaz "Bana soytarı diyenler açsın baksın bakalım tiktok videolarına" demişti...TikTok fenomenleri cevap verdi

Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, TikTok videoları ile ilgili görüşlerini anlatan ifadeler kullandı. TikTok fenomenleri de konuyla ilgili Cem Yılmaz'a yanıt verdi. Fenomen Cemre Solmaz, “Soytarılar, TikTok’ta.” tarzında yapılan bir açıklama hiç hoş değil" derken, Nalet bebe ismini kullanan Ömer Başdoğan, "Bence söylediği şey genele yönelik değil" dedi. Fenomenlerden Burak Güngör, "Gücünün yettiği ile uğraşıyor" derken, Şahangiller ismiyle tanınan Emrah Şahan ise, "TikTok videoları çeken herkes soytarıymış ve kendisi onlardan çok çok üstünmüş gibi düşünmesi çok mantıksız" dedi. TikTok'ta milyonlarlar izleyiciye sahip Berke Juan ise konuyla ilgili, "Film çıkardığı zaman PR için bize geliyorlar" dedi. Fenomen Merve Yalçın ise, "Kendini bizimle kıyaslıyorsa bir sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

İşte fenomenlerin verdiği iddialı cevaplar...

Cemre Solmaz : Son dönemde TikTok ile alakalı herkes bir açıklama yapıyor. Her mecradan insanlar iyi ya da kötü olmak üzere TikTok mecrasına sallıyorlar. Bu da onlardan biri aslında. Tabii ki soytarılar denmesi hiç hoş bir kavram değil. Sonuç olarak bu uygulamayı kullananlarda bir insan. Onlar da birilerini eğlendirmeye ve bilgilendirmeye çalışıyor. Ben “Platformun içinde kötü videolar yok.” demiyorum. Ama genel olarak “Soytarılar, TikTok’ta.” tarzında yapılan bir açıklama hiç hoş değil. Yaptığı açıklamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu uygulamanın içerisinde emek veren ve eğlenen arkadaşlarımız, bilgilenen kardeşlerimiz var. Ben böyle olduğunu düşünüyorum.

"TikTok videoları çeken herkes soytarıymış ve kendisi onlardan çok çok üstünmüş gibi düşünmesi çok mantıksız"

Emrah Şahan : Hz. Ali Efendimize sormuşlar “Hangi millet daha iyidir?” diye. O da “Her milletin iyisi iyi, kötüsü kötüdür.” demiş. TikTok uygulamasında bulunanların hepsi kötü, absürt ya da videolarının hepsi çağ dışı diye bir şey yok. Bunu kimse savunamaz tabii ki. Orada iyi video çekenler olduğu gibi kötü video çekenler de var. Aynı durum kendi camiası için de geçerli. Kendisi de şov dünyasında ve orada da iyiler olduğu gibi kötülerde var. Direkt TikTok videoları çeken herkes soytarıymış ve kendisi onlardan çok çok üstünmüş gibi düşünmesi çok mantıksız bence. Kendisi galiba 45-50 yaşlarında, ben 35 yaşındayım. 20 yaşında olanın kafasındaki nasıl bir mizah onu anlayamıyorum. Çünkü aramızda ciddi bir kuşak farkı var. Ben bazen videoları anlayamıyorum ya da çekemiyorum. Yanımızda çalışan 20’li yaşlardaki arkadaşlar “Şöyle bir konsept çekelim.” diyor. Ben buna olmaz diyorum ama çektiğimizde çok güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü sosyal medyayı tüketenler 18-20 yaşındaki bu tarz kişiler ve onlara ayak uydurmalısın. Cem Yılmaz’da şu anda ayak uyduramadığı için belki ona göre doğrudur ama bana göre yanlış. Niye ona göre doğrudur dedim? Beyazıt Öztürk, televizyonun en büyük şovmeni. O da YouTube’a katıldı ve çok denedi. Bu mecra onların kafasındaki starlıktan çok farklı bir şey. O yüzden tutmadı yaptıkları. Şimdi Cem Yılmaz bir kanal açsa o da tutunamayacak. Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz ve Zafer Algöz’de Youtuber olma yolunda. O zaman onlar da YouTube için çektiklerini TikTok’a atsın ve soytarı olsun. Onun dediği kafada düşünürsen. Şimdi herkes sosyal medyanın bir kenarından tutunmaya çalışıyor. Ama onun dediği kadar kolay değil.

"Bence söylediği şey genele yönelik değil"

Ömer Başdoğan : Sosyal medyada olduğun zaman her mecrada bulunuyorsun. TikTok’ta benim resmi bir hesabım yok ama videolarımı orada kullanıyor arkadaşlar. Kullanmalarının da çok bir mahsuru yok. Bence Cem Yılmaz’a soytarı demek çok saçma... Türkiye’de mizahı belli bir seviyeye taşıyan kişi o. Cem Yılmaz’dan sonra belli başlı kişiler ortaya çıkmaya başladı. Onun espri kalitesini insanlar anladılar ve sokakta yapmaya başladılar. Cem Yılmaz’a soytarı demek mizaha ve komediye hakarettir bence. Ama onun bahsettiği TikTok videolarını ben de kafamda canlandırabiliyorum ve ben de onlara karşıyım. Genç arkadaşlar kendi imkanları ile bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kimileri çok iyi iken kimileri çok kötü. TikTok’u herkes kolaylıkla kullanabiliyor. Yatak odasında karısına şaka yapmaya çalışan insanlar var mesela. Bunlar benim için de bir soytarılık. Ama prodüksiyon ve görsel olarak bize de hitap eden arkadaşlar var. Onlara benim diyebileceğim bir şey yok. TikTok ile Cem Yılmaz’ın adını yan yana anmamız bile çok saçma. Bizim çok sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bir büyüğümüzdür. Programın içerisinde bulunan arkadaşlarda saçma videolar hakkında konuşuyor. Cem Yılmaz’ın “TikTok’a baksınlar.” dediği içerikler bence benim az önce bahsettiklerim. Adamın ağzında yemek varken çat diye kameraya sokuyor, sonra annesi uçan tekme atıyor. Dışarıdan baktığında çok kötü bir görüntü oluşuyor. Ülke olarak bizim mizah seviyemiz çok gelişti. Ben 33 yaşındayım ve küçüklüğümden beri mizaha ilgim var. Biz Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan gibi isimlerle büyüdük. Bence söylediği şey genele yönelik değil.

"Gücünün yettiği ile uğraşıyor"

Burak Güngör : İlk cümleyi okuduğumda espri yaptığını düşündüm. Ama devamında ciddi ciddi konuya detaylı bir şekilde girmiş. Şöyle düşünüyorum ben bu konu hakkında. Ülkemizde her türlü kültürden her türlü eğitimden insanlar var ve bu sadece TikTok bazında değil. Televizyonda da sinemada da böyle. Herkes kendi eğitim seviyesine ve kültürüne göre farklı içerikler üretiyor. Herkesten Cem Yılmaz’ın düşündüğü kaliteyi bekleyemezsin. Onun “TikTok’taki insanlar” dedikleri kişiler telefonları ile çekiyorlar o videoları. Cem Yılmaz’a gelen sponsorlar onlara gelse o zaman Cem Yılmaz’ın hoşuna gidebilecek içerikler çekilebilir. Mecrasına göre değişiklik gösteren bir şey bu. Cem Yılmaz nasıl her filminde aynı içeriği üretmiyorsa TikTok camiasındaki kişilerde sevilen içeriklere göre üretim yapıyor. Aslında ilk söylediğim şeye geliyor yine konu. Kültür seviyesi farklılık gösteren bir ülkeyiz biz ve oturmuş bir sistemimiz yok. O yüzden herkesten muazzam içerikler bekleyemezsin. “Cem Yılmaz’ın yaptığı filmler hep aynı kalitede mi?” diyerek yyaklaşabiliriz bu konuya. Neden TikTok örnek olarak veriliyor? Cem Yılmaz’a kim soytarı diyor? Bunu da anlamadım ben. Cem Yılmaz, yaptığı işlere çok saygı duyduğum bir insandır, bire bir olarak tanışmasamda. Ben bugüne kadar Cem Yılmaz’a soytarı diyen birini görmedim. O tarz bir cümle ile neden başladığını bilmiyorum. Ne açıdan soytarılık yapıyoruz onu anlamadım. Cem Yılmaz, filmlerinden istenileni verdiği gibi biz de istenileni veriyoruz. O videoları çeken insanlar, onunla aynı gelir seviyesine sahip değiller. Tabii ki kötü yani olmaması gereken içerikler var. Yayınlanmaması gereken videoyu yayınlayanlar var. Onlara zaten müdahale ediliyor. Çok prodüksiyonlu şeyler istiyorsa Cem Yılmaz’a gelen sponsorlardan birkaç tanesi verilsin o arkadaşlara ve bakalım duruma. Tabii ki onun kalitesinde bir şey yapamaz ama prodüksiyonda illa bir değişiklik olur. Madem böyle bir söz edilmiş şuna da değinmek istiyorum. Niye kimse televizyondaki -onun söylemi ile- “soytarılara” değinmiyor? Neden TikTok ya da diğer sosyal medya platformları örnek gösteriliyor? “Gücünün yettiği ile uğraşıyorlar.” diye bir laf vardır. Bence Cem Yılmaz, bu söyleminde gücünün yettiği ile uğraşmış. Bana biraz böyle geldi konu. Ama dediğim gibi ben kimsenin ona soytarı dediğini duymadım. Gereksiz bir polemik olmuş bu.

"Film çıkardığı zaman PR için bize geliyor"

Berke Juan : Öncelikle Cem Yılmaz çok sevdiğimiz bir sanatçı. Filmleri ve şovları ile beraber büyüdük. Fakat bu talihsiz açıklaması hem bizi hem ailemizi hem takipçilerimizi fazlasıyla üzdü. Bence saygısızca yapılan bir açıklama ve bizim işimize yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum ben bunu. Çünkü ortada vermiş olduğumuz bir emek var. Cem Yılmaz kadar olmasa bile yıllarımızı verdik. 2-3 senedir bu platform ile uğraşıyoruz. Sonuçta ortada bir emek var ve bunun karşılığını almak gerekiyor. Biz ona yaşı gereği saygı duyuyorsak onun da bizim yaptığımız işe saygı duymasını bekliyoruz. Yarın bir film çıkardıkları zaman PR için bizlere geliyorlarsa ve biz ona saygı duyuyorsak onlar da bize duymalı. Yaşı ve bulunduğu konuma göre biz ona saygı duyuyoruz. Gerçekten o saygıyı da biz onlardan bekliyoruz.

"Kendini bizimle kıyaslıyorsa bir sıkıntı var"

Merve Yalçın : Aslında şöyle ben Cem Yılmaz’ı çok severim ve takip ederim. Kendi eleştirildiği için böyle bir yorum yapmış değil mi? Ben yanlış anlamadım. Ben kendimi Cem Yılmaz ile kıyaslamam. O, kendini bizimle kıyaslıyorsa bence bir sıkıntı var. Çünkü Cem Yılmaz, mizah ve komedi olarak üst düzey birisi. Dans eden birisi ile kendisini kıyaslaması bana çok saçma geldi. Kendisi tüm konuşması boyunca insanların ne kadar farklı olabileceğini anlatıyor. Bahsettiği uygulamada çok farklı insanlar var. Soytarının kelime anlamına bakmak lazım bence. Benim bildiğim kral ve padişah gibi önemli kişileri eğlendiren insanlara soytarı denir. Sonuçta eğlendiren birisi anlamında kullanılır. Ben eğer birilerini eğlendiriyorsam ve insanlar bunu soytarı olarak algılıyorsa doğrudur ben olabilirim. Ama baktığımız zaman Cem Yılmaz’da birilerini eğlendiriyor. Soytarı kelimesine bu kadar alınmasını anlayamadım.