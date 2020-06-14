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Haber Giriş: 14.06.2020 - 18:13,Son Güncelleme:

Cem Yılmaz, Babalar Günü'nün tarihini karıştırınca

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Cem Yılmaz, Babalar Günü'nün tarihini karıştırınca
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Cem Yılmaz, 21 Haziran'da kutlanacak olan Babalar Günü'nü bugün zannederek babasını kutladığını, oğlu Kemal'in de kendisini arayarak aynısını yaptığını söyledi.

Yılmaz, yaşadığı ilginç olayı sosyal medya hesabından böyle anlattı "Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..."

Cem Yılmaz, Babalar Gününün tarihini karıştırınca

 

 

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