Cem Yılmaz, Babalar Günü'nün tarihini karıştırınca

Yılmaz, yaşadığı ilginç olayı sosyal medya hesabından böyle anlattı "Az evvel babamı aradım 5 dakika Babalar Günü'nü kutladık. Sonra oğlum beni aradı. 10 dakika da onunla kutlaştık. Sonra Babalar Günü'nün haftaya olduğunu öğrendik. Mis gibi kafalar, kuşaklar boyu..."