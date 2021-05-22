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Haber Giriş: 22.05.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler

Cem Özer önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. 3 yıldır Bodrum’da beach işleten ünlü oyuncu, astronomik tatil fiyatlarının mal sahiplerinden kaynaklandığını söyledi.

Tatilcileri uyaran Cem Özer “Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor, fiyatlar o yüzden yüksek. O yüzden her sene el değiştiriyor mekanlar. Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler.”

Yakında tamamen Bodrum’a yerleşeceğini belirten Özer, “Eşimle bakım için Nişantaşı’na geldik, yarın Bodrum’a sezonu açmaya gidiyorum. Bir süre sonra Bodrum’a yerleşeceğiz” dedi. 

Cem Özer: Bir lahmacun, bir ayrana dünyanın paralarını vermesinler

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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