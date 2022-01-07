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Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor

#Cem Hakko#Vakko#Mehmet Üstündağ
Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor
Mehmet Üstündağ

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kendi otelini açmaya hazırlanıyor. Butik otel, Vakko Nişantaşı’nın üst katında hizmete girecek.

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Vakko, geçtiğimiz yıl mimarisiyle bir sanat eseri taşıyan yeni mağazacılık konsepti Vakko Nişantaşı’nı açmıştı. Geniş ve ferah dört katlı mağazasıyla semte geri dönen Vakko’nun binasının üst katında ise hummalı çalışma devam ediyordu.

Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor

Şimdi öğrendiğime göre, görkemli mağazanın üst katı otel olacakmış. İlk kez kendi otelini kurarak perakendecilikten turizme geçiş yapacak olan Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, yine adına yakışan bir adım atarak, otelinde tasarım, moda ve sanatı buluşturacak. 

Alışveriş turizminin göz bebeği olan Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’ndeki yapı, 44 odalı bir butik otele dönüşecek. Uzun süreli konaklamak isteyenler için rezidans hizmeti de sunulacak. Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanan Vakko Hotel & Residence’in nasıl bir otel olacağını görmeyi büyük merakla bekliyorum.

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Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor

Patron alışverişe çıktı

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’i sokakta görmek pek mümkün değildir. Ancak Şahenk, önceki gün alışveriş yapmak için Nişantaşı’na gelmişti. İtalyan lüks giyim markası Berluti’de alışveriş yapan ünlü iş insanı, bir süre mağazadaki ürünleri inceledikten sonra yanındaki arkadaşlarıyla birlikte caddede kısa bir tur atıp, bir restorana geçerek yemek yedi.

Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor

Sanatçıyla buluşma noktası

42 Maslak, mottosu ‘Yaşam Burada Sanat’ ile sanatseverlerin vazgeçilmez duraklarından olmaya devam ediyor. Art!SPACE Gallery çatısı altında ressam ve tasarımcı Yiğit Yazıcı’nın atölyesine ev sahipliği yapıyor. Yiğit Yazıcı bu atölyede kendi dünyasına ait, temelde üç bölüme ayrılmış sanat yaşamını bir araya getiriyor. Burası, zaman zaman workshop’larla farklı konularda bilgiler sunulan, çocuklarla düzenli çalışmalar yapılan bir deneyim atölyesi olacak.

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Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor

Mağazalarını üçledi

Cemiyetin tanınmış ismi Dicle İpek Öztaşkın tarafından kurulan Rivus, Metropol İstanbul’da açtığı yeni butiğiyle mağaza sayısını üçe çıkardı. Bebek ve Reşitpaşa mağazalarından sonra İstanbul’un önde gelen AVM’lerinden Metropol İstanbul’da yeni mağazasının müjdesini veren Rivus, sadece koleksiyonlarıyla değil, oldukça konsept ve zamansız bir anlayışla dizayn edilen mağaza tasarımıyla da ilgi çekiyor.

Cem Hakko Nişantaşı’nda otel açıyor

 

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#Cem Hakko#Vakko#Mehmet Üstündağ

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