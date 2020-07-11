Cem Davran: Nevzat Amir’le dost oldum
Cem Davran, bir dijital platformda yayınlanacak “Yarım Kalan Aşklar” dizisinde cinayet büro amiri Nevzat’ı canlandıracak. Dizide Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimler yer alıyor.
Davran karakteri hakkında şunları söyledi: “Genç bir masalın içinde tecrübeli Nevzat Amir olmak heyecan veriyor. Nevzat güzel adam, sevilecek cinsten. Karakterle sıkı fıkı olmayı, derin bir dostluğu pek sevmem hatta yanlış da bulurum. Nevzat Amir bu düşüncemi kırdı. Genç ve yetenekli oyuncular, huzurlu, keyifli bir set ve fantastik bir hikaye; gel de heyecanlanma. Seyirciye emanet ettiğimizde bu heyecan bilinsin isterim.”
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