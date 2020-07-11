Cem Davran: Nevzat Amir’le dost oldum

Davran karakteri hakkında şunları söyledi: “Genç bir masalın içinde tecrübeli Nevzat Amir olmak heyecan veriyor. Nevzat güzel adam, sevilecek cinsten. Karakterle sıkı fıkı olmayı, derin bir dostluğu pek sevmem hatta yanlış da bulurum. Nevzat Amir bu düşüncemi kırdı. Genç ve yetenekli oyuncular, huzurlu, keyifli bir set ve fantastik bir hikaye; gel de heyecanlanma. Seyirciye emanet ettiğimizde bu heyecan bilinsin isterim.”