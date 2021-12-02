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Cem Davran 'ne dedin sen' kavgasını anlattı

#Cem Davran#Hande Ataizi#Sevda Demirel
Cem Davran ne dedin sen kavgasını anlattı

Ünlü oyuncu Cem Davran, 22 yıl önce Türk magazin tarihine damga vuran Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgası ve tokat olayının perde arkasını anlattı.

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Türkiye televizyonlarında 22 yıl önce tartıştığı Hande Ataizi'ne 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçmişti. Programın sunucularından Cem Davran da kavga eden ikiliyi sakinleştirmeye çalışmıştı. Sık sık gündeme gelen skandalın yaşandığı o günü Cem Davran anlattı.

"O PROGRAM CANLI DEĞİLDİ"

Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Davran, 'İki Kere Kiki' isimli programın canlı olmadığını ve kavganın yaşandığı bölümün banttan yayınlandığını söyledi:

"Hande Ataizi ile yaptığımız 'İki Kere Kiki' programını ben yazdım. Bunun adı yanlış yazıldı o yüzden öyle kaldı. Aslında 'İki Kere İki' idi. O zamanlar ben şov yapıyordum.

Şov karakterlerinin kıyafeti vardı. Sevda Demirel'in olduğu program canlı değildi. Ama o zamanlar magazin kameraları program kayıtlarına girebiliyordu.

Cem Davran ne dedin sen kavgasını anlattı

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Yapımcı görüntüler daha sonradan verilecek dendi ve kanal yayınladı bunu. Herkesin gözü önünde olduğu için verildi bu da. Talihsiz bir olaydı. Sevda Demirel kalktı gitti. Başka konuk aldık. Hande Ataizi toparlandı sonra programa geri döndü.

O zamanlar herkes şoka girmişti. Programdan çıktıktan sonra 'Ben ne yapıyorum, ben şehir tiyatrocusuyum' demiştim. O da aslında teatral (tiyatrovari) bir işti. Bir şov programıydı. Sonrasında çok da güzel bölümler çektik."

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#Cem Davran#Hande Ataizi#Sevda Demirel

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