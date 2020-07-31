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Haber Giriş: 31.07.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Cem Belevi, sevgilisi Zehra Yılmaz'a evlilik teklif etti

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Şarkıcı Cem Belevi, oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz'a teknede evlilik teklif etti. Romantik anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Cem Belevi, 3 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Zehra Yılmaz’a doğum gününde evlenme teklif etti. Çıktıkları tekne turunda önce Yılmaz’ın doğum gününü kutlayan Belevi, ardından yüzüğü çıkararak sevgilisini şaşırttı.

  Yılmaz, Belevi'nin evlilik teklifini kabul ederken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

 

 

 

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