Cem Belevi: Sabrın sonu selamettir

Cem Belevi, Türkiye’nin koronavirüs salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı #EvdeKal#MüzikleKal projesi kapsamında online konser verdi. Genç müzisyen, önceki akşam Instagram hesabından yaptığı yayında sevilen şarkılarını seslendirdi. Belevi, “Sor” şarkısıyla başladığı yayında dinleyicilerine şöyle seslendi: “Alkışlarınızı duyar gibiyim. Zorlu günler geçiriyoruz, o yüzden birbirimize tutunup destek olmaya ihtiyacımız var. Ben de Demirören Medya’nın çağrısını sizlere duyurarak ‘Hayat eve sığar, evde kal Türkiye’ diyorum.” Şarkıcı, tüm dünyanın evine kapandığı bu dönemden çıkardığı dersleri de sevenleriyle paylaştı: “Bu süreç bana içime dönmeyi öğretti. Sıradan zannettiğim günlerin ne kadar değerli olduğunu da anladım. Her sabrın sonu selamettir. Sabır kıymetlidir, sabredelim.”





