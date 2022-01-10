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Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

#Cem Belevi#İrem Derici#Chloe Loughnan
Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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İrem Derici, Cem Belevi ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda “3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar” diye açıklama yapınca gözler Belevi’ye çevrildi. Geçtiğimiz akşam Cihangir’deki Geyik adlı mekandan çıkan şarkıcı, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum ben bunu. Ben işimle gücümle zaten ilgileniyorum, böyle şeyleri konuşmayı tercih etmiyorum.” (Sayit DURMAZ)

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Telaşlı Dolunay

Dolunay Soysert önceki gün sevgilisi Burak Bildiren ile birlikte Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Bir kitapçıya giren ikili çıkışta basın mensuplarının markajından kaçamadı. Bir ara sevgilisinin elini tutmaya çalıştığı görülen oyuncu, objektifleri fark ettiğinde açıklama yapmadan hızla oradan uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

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Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Çocuklarım arkadaşıma emanet

Survivor All Star 2022’de yarışmaya hazırlanan Nisa Bölükbaşı, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Kedilerini yakın bir arkadaşına emanet etmeye geldiğini söyleyen Bölükbaşı, “Gidiyorum diye kedilerimi arkadaşlarıma bırakacağım. İki kedim var. Ben onları çok seviyorum, çocuklarım gibi onlar” dedi. (Behlül AYDIN)

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Cesur Chloe

2014 yılında evlendiği şarkıcı Serdar Ortaç’la 2019 yılında boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, Instagram’da yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Model, önceki gün kırmızı sporcu atleti ve taytıyla çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında yayınladı. Loughnan’ın bu karesine hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Londra stili

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İngiltere Premier Lig’de futbol hayatlarını sürdüren Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü, Londra sokaklarına gezintiye çıktı. Milli futbolcular giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Söyüncü’nün paylaştığı bu kare, ikilinin hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Kurnaz Tilki

İşadamı Haldun Demirhisar ile görüntülendikten sonra, adı rap’çi Uzi ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki, önceki akşam Bebek’te objektife takıldı. Sıkışan trafikte ilerlemeye çalışan Tilki’nin şoförü görüntü alınamaması için aracın güneşliklerini indirdi. Aşk sorularını yanıtsız bırakan şarkıcı, sahil yolunda gözlerden kayboldu. (Sayit DURMAZ)

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

Zor bir dönem

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Oyuncu Burak Deniz, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Alışverişe çıktığını söyleyen Deniz’in, yürürken topallaması dikkatlerden kaçmadı. Gazetecilerin “geçmiş olsun” demesi üzerine konuşan oyuncu, “Ayağımda kesik oluştu. Kısa sürede geçer diye umuyorum” dedi. Artan Covid vakalarından dolayı moralsiz olduğumu ifade eden Deniz, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Motivasyonsuzluk yaşıyor insan” dedi. (Behlül AYDIN)

Cem Belevi: İrem ne dese tatlı oluyor

 

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#Cem Belevi#İrem Derici#Chloe Loughnan

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