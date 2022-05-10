Cem Belevi, İrem Derici'yi aldattı mı? 'Ben kendisini çok sevdim'

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İrem Derici geçtiğimiz yaz meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açmış, birkaç ay sonra da ilişkisini noktalama kararı almıştı.

'İbo Show Yılbaşı Özel'e konuk olan Derici, programdaki itirafıyla gündem olmuştu. Şarkıcı, "3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar" ifadelerini kullanmıştı.

Belevi ise 'ihanet' açıklaması üzerine, "Özel hayatımla ilgili pek konuşmayı sevmiyorum. İrem, çok tatlı bir insan olduğu için ne dese tatlı oluyor. Onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben işimle, gücümle zaten ilgileniyorum. Böyle şeyleri konuşmayı sevmiyorum" demişti.

96 GÜL İLE GÖNLÜNÜ ALDI

Cem Belevi, ayrılığın 96'ncı gününde İrem Derici'ye, 96 gül göndermişti. Bu hamlenin ardından ünlü ikili ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası Hollanda'da aşk tazeleyen çift, tatilden renkli karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

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İkili, Amsterdam tatili dönüşü kavga edip ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ikili ihanettin ardından ipleri kopardı.

İddiaya göre Cem Belevi, model Nergis Nesrullayeva ile yasak aşk yaşadı. İhaneti öğrenen İrem Derici ilişkiyi noktaladı. Sosyal medya hesabından Belevi'ye sitem eden Derici, "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler." mesajını paylaştı.

"YOK ALDATMA, YOK BAŞKA ŞEYLER!"

Olay sözler üzerine nasıl bir tavır sergileyeceği merakla beklenen Cem Belevi, biten ilişkisi hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Çok değerli bir meslektaşım var, çok güzel de bir yürek var. Artık onu ne fevrileştirdiyse, ne öfkelendirdiyse bilmiyorum, bir şeyler paylaşmış. Ben kendisini çok sevdim. Hepimiz ilişki yaşıyoruz, inişli çıkışlı. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan, dolu dolu yaşayan, hisleriyle hareket eden bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum. Yok aldatma, yok başka şeyler! Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı, olamaz da. Benim aşka böyle bir bakış açım yok. Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Fevrice ağzından çıkanlara, söylediklerine takılmıyorum. Canı sağ olsun. İçi rahat olsun, benim içim çok rahat."