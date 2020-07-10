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Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Cem Aydın ile Nehir Erdoğan'ın panik anları : Bizi görmeyin!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Cem Aydın ile Nehir Erdoğan'ın panik anları : Bizi görmeyin!
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Derin Mermerci’yle evliliği 7 ay önce sona eren Cem Aydın, önceki akşam bir kafede Nehir Erdoğan’la görüntülendi. Aydın, fotoğraf çeken muhabirlere “Bizi görmezseniz sevinirim” dedi.

İKİSİ DE PANİKLEDİ

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Derin Mermerci’yle 6 yıllık evliliği 2019’un sonunda noktalanan Cem Aydın, önceki akşam Arnavutköy’deki bir kafede Nehir Erdoğan’la görüntülendi. İki ünlü isim objektifleri fark ettiğinde büyük panik yaşadı. Aydın telaşla mekanın iç kısmına geçti, Erdoğan da başka bir masada oturan arkadaşının yanına gitti.

DOSTUZ BİZ, YANLIŞ YAZMAYIN

Bir süre mekanda bekledikten sonra muhabirlerin yanına gelen Cem Aydın, “Arkadaşlar işinizi yapıyorsunuz, sizleri anlıyorum. Ancak bizi görmezseniz sevinirim. Çünkü ortada bir durum yok” dedi. Aydın’ın ardından açıklama yapan Nehir Erdoğan da “Arkadaşlar burası bizim evimize çok yakın. Dostuz biz. Yanlış bir şey yazmayın. Mantıksız yalan dolan şeylere gerek yok” diye konuştu. 

Cem Aydın ile Nehir Erdoğanın panik anları : Bizi görmeyin

Nehir Erdoğan’ın yeğeni de yanındaydı. Ünlü  oyuncu, küçük çocuğu kucağına alarak mekandan ayrıldı.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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