İlk albümünü çocukken çıkarmıştı... Ünlü şarkıcı sesini de kaybetmek üzere... Tekerlekli sandalyede de olsa sahneye çıkmak istiyorum

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HER ŞEYE SESİYLE SAHİP OLMUŞTU... ŞİMDİ O SESİ KAYBEDEBİLİR

Üzerinde bembeyaz kıyafetliyle sahnenin bir köşesinde durup "Siz, başka hayat arayanlar, Siz, iki bin yılına uçanlar, Bensiz gitmeyin" diye seslendiği şarkısıyla o yıl İsviçre adına katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı birincilikle bitirdi o genç kız.

Sonrasında da zaten var olan yeteneği sayesinde müzik dünyasında gerçekten çok parlak bir yıldıza dönüştü.

Bütün hayatı şarkı söylemek üzerine kuruldu o genç kızın. Hayatının aşkı bile müzik piyasasında karşısına çıktı.

Bugün artık 50'li yaşlarına geldi ve şöhretinin yanı sıra çok büyük bir servetin de sahibi. Bir başka deyişle bu dünyada neye sahip olduysa, şöhret, servet hepsi sesi sayesinde oldu.

Şimdi ise öyle büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldı ki... Yakalandığı nadir ve tedavisi mümkün olmayan hastalıktan ses telleri de etkilendi. Hatta bir şarkıyı baştan sona söyleyemez hale geldi.

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Artık kaslarını da kontrol edemediği için sahneye çıkıp ayakta durabilecek durumda da değil. Ama onun tek bir isteği var: Tekerlekli sandalyede bile olsa o sahneye çıkıp sesinin yettiğince şarkılarını söylemek.

SES TELLERİNİ DE KONTROL EDEMİYOR

Belki Celine Dion'un öyküsüne benzer bir öyküye bir filmde ya da romanda rastlasak "yazanların hayal gücüne" alkış tutardık.

Ama çocukluk yıllarından bu yana müzik dünyasının içinde olan, duygularını şarkılarla ifade eden 55 yaşındaki Dion'un gerçek hayatı bu

Önceki yılın sonlarında "katı kişi sendromu" adlı nadir hastalığa yakalandığını sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla açıklayan Celine Dion cephesinden yine üzücü bir haber geldi.

Artık onun sözcüsü konumuna gelen ablası Claudette'in anlattığına göre Dion, ses tellerini de kontrol edemiyor. Bu yüzden bir şarkıyı baştan sona seslendirmesi mümkün görünmüyor.

Ablası Claudette daha önce de Celine Dion'un kaslarını kontrol edemediğini söylemişti... Fakat onun anlattığına göre ne olursa olsun Dion'un bir hayali var: Sahneye çıkıp söyleyebildiği kadar şarkı söylemek. Bunun için hayranlarının karşısına tekerlekli sandalyeyle bile çıkmayı göze alıyor.

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BELLİ BİR TEDAVİSİ YOK

Celine Dion'un bu duruma gelmesine neden olan Katı Kişi Sendromu, çok nadir görülen bir hastalık. Bu kadar nadir görüldüğü için tedavisi de yok. Sadece bazı ilaçlarla semptomları azaltılıp ilerlemesi yavaşlatılabiliyor.

Ünlü şarkıcı Celine Dion, bu hastalığa yakalandığını 2022 yılının sonlarında sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

Bu hastalık yüzünden Avrupa turnesini iptal etmek zorunda kaldığını anlatan Dion, hastalığının milyonda bir kişide görüldüğünü de sözlerine eklemişti.

Onun söylediğine göre hastalık çeşitli kas spazmlarına yol açıyor. Kişinin hareket yeteneğini kısıtlayıp günlük hayatını da olumsuz etkiliyor. Kimi zaman yürümek zorlaşıyor kimi zaman da bir tür kas olan ses tellerini kullanıp şarkı söylemek.

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Hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ve etkilerini azaltan bazı ilaçlar kullandığını söyleyen Dion, bir spor hekimiyle de hareketlilik konusunda çalıştıklarını sözleri ekledi.

Celine Dion, 1988 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği kazanmıştı.

'HAYATIM BOYUNCA EN İYİ YAPTIĞIM ŞEY ŞARKI SÖYLEMEK"

Dion, kendisi de duygusallığa kapıldığı ve hayranlarını çok üzen o paylaşımında şöyle konuşmuştu: " "Tek bildiğim şey şarkı söylemek... Hayatım boyunca hep yaptığım ve yapmayı en sevdiğim şey bu. Sizi o kadar özledim ki... Sizin için sahnede olmayı... Performanslarım sırasında her zaman yüzde yüzümü veririm. Ama şu andaki durumum sadece bu kadarına izin veriyor."

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Aslında Celine Dion, bu yılın başından bu yana hastalığının belirtilerini yaşıyordu. 2022 Mart ve Nisan aylarında yaşadığı kas spazmları yüzünden, Kuzey Amerika'daki bazı programlarını iptal etmişti.

Hayranlarını büyük üzüntüye boğan bu duyuru öncesinde Las Vegas'taki programını da iptal etmek zorunda kalmıştı.

Ünlü şarkıcı internet sitesinde yer alan açıklamasında da Celine Dion'un performans göstermesini engelleyen şiddetli ve kalıcı kas spazmları nedeniyle tedavi gördüğü ve iyileşmesinin umduğundan uzun süreceği bilgisi yer almıştı.

Stiff Person Sendromu (Katı Kişi Sendromu Nedir?): İlerleyici katılık ve sertlik ile karakterize kaynağı belirsiz ve nadir bir nörolojik hastalık. Sertlik öncelikle gövde kaslarını etkiler ve spazmların da birlikteliği ile vücutla ilgili deformitelerle sonuçlanır. Kronik ağrı, bozulmuş hareketlilik genel belirtilerdir. Spazmlar şiddetli ve öngörülemeyen bir şekilde ortaya çıkabilir ve bazen kemikleri dahi kırabilecek seviyeye ulaşırlar. Hastalar bazen ses ve dokunmaya çok duyarlı hale gelirler ve bu durumlar spazmları tetikleyebilir. Hastalığın kesin mekanizması belirgin değildir. SPS hastalarının, nadiren genel popülasyonda görülen glutamik asit dekarboksilaz antikorlarına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu antikorların hastalığın nedeni olduğu düşünülüyor.