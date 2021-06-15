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Haber Giriş: 15.06.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Celil Nalçakan'dan komşusuna tepki: Kapıya bırakacağınıza zile bassaydınız!

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Celil Nalçakan'dan komşusuna tepki: Kapıya bırakacağınıza zile bassaydınız!

Oyuncu Celil Nalçakan, kapısına not bırakan komşusuna sitem etti: 'Kapıma not asacağınıza zilime bassaydınız, bir çayımı içseydiniz.'

Hayvan sevgisiyle bilinen oyuncu Celil Nalçakan köpeği Robin'i şikayet eden komşusuna sitem etti. Komşusunun, gizlice bıraktığı "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına cevap veren ünlü oyuncu şunları söyledi:

1. Rodin değil, Robin
2.Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız! Bir çayımı içseydiniz.
3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.
4. Bir daha böyle bir şikayet olursa yöneticimize iletiniz. Mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin’in babası…

Celil Nalçakandan komşusuna tepki: Kapıya bırakacağınıza zile bassaydınız

 

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