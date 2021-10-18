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Celal Can Algül'den sevgilisi Derya Şensoy'a sürpriz parti

#Derya Şensoy#Celal Can Algül#Ferhan Şensoy
Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti
Sayit DURMAZ

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Derya Şensoy, bir süredir birlikte olduğu Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi organize etti. Şensoy partide sevgilisine sahnede şarkı söylerken, Algül de önünde diz çökerek Şensoy’a eşlik etti.

Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal’ın kızı Derya Şensoy, önceki akşam işadamı sevgilisi Celal Can Algül’e sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Maslak’ta bir mekanda gerçekleşen eğlenceye Derya Baykal da katıldı.

Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

SEVGİLİYE ŞARKI

Derya Şensoy gecede sevgilisine romantik bir sürpriz yaptı; sahneye çıkıp sevgilisine şarkı söyledi. Bu sürpriz karşısında Algül, mutluluğunu Şensoy’un önünde diz çökerek gösterdi. 28 yaşına giren işadamı, sevgilisini bu şekilde dinledi. Çift, şarkı boyunca birbirinden gözlerini ayırmadı.

YENİ AŞK

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 Oğulcan Engin ile Miray Daner yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir birlikte olduğu söylenen âşıklar önceki gece Wu adlı restoranda eğlendi. Mekandan birlikte çıkan çift, görüntülenmemek için muhabirlerle köşe kapmaca oynadı.

Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

EVLENMEYE VAKİT YOK

Ayça İnci önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Oyuncu, 12 yıllık sevgilisi Grup Gündoğarken’in üyesi Gökhan Şeşen’den iki kez evlenme teklifi aldığını ama evlenmeye vakit bulmadığını belirtti:

“Şartlar evlenmeye uymadı. Biz zaten evli gibi yaşıyoruz.” Oyuncu, kız kardeşi Melisa İnci’nin Umut Kurt ile evlilik yolunda ilk adımı attığını da söyledi: “Damadımızı çok beğendik. Umut’la aramızda ‘Bana abla deme sakın’ diye espri geçti.” (Sayit DURMAZ)

Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

İTİRAZ EDECEĞİZ

Alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 6 ay el konulan Defne Samyeli, avukatı aracılığıyla itirazda bulundu. Samyeli’nin avukatı Ömer Eldem, yargıya gideceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

Trafik kontrol ekiplerince müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin yapılan tespit hatalıdır. Zaten hatalı yapıldığını düşündüğümüz bu ölçüme yapılan itiraz üzerine hastanede yapılan kan tahlilinde müvekkilimin hususi otomobil sınıfı araçlar için belirlenen yasal sınır düzeyinde alkollü olmadığı ortaya konulmuştur. Bu nedenle trafik kontrolü ekiplerince yapılan tespit tarafımızca dava konusu yapılmıştır. Yargılama sonucunda haklılığımızın ortaya konulacağını düşünüyoruz.”

Celal Can Algülden sevgilisi Derya Şensoya sürpriz parti

 

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#Derya Şensoy#Celal Can Algül#Ferhan Şensoy

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