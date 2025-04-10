Çektiği tüm acıları onun kollarında unutmuştu… Gümüş saçlı sevgilisine baktıkça gözlerinin için gülüyor

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Londra sokaklarında onca ününe rağmen sadece ve sıradan giysileriyle dolaşan, sevdiği kadının eline sıkı sıkı tutunan Hollywood yıldızını ancak yakından bakanlar tanıdı.

Ünlü aşıklar bu şehirde nadir görülen güneşli günde koyu bir sohbete dalıp sokakları turladı sonra da bir restorana oturup yemek yedi. Keanu Reeves ve sevgilisi Alexandra Grant Londra sokaklarında el ele görüntülendi

GÖNLÜ ÜNLÜ BİR YILDIZA DEĞİL ONA DÜŞTÜ

Etraflarındaki onca insana aldırmadan adeta birbirlerinin gözlerinin içinde eriyip giden bu mutlu çift Keanu Reeves ve sevgilisi Alexandra Grant’tan başkası değildi…

Hollywood’da sıkça gördüğümüz gibi gösteri dünyasından bir ünlüyle değil, kimselerin tanımadığı bir kadınla aşk yaşayan mütevazı yıldızın mutluluğu yüzüne yansımış, sürekli gülümsüyordu. Yıllardır birlikte olan ama aşklarını gözlerden uzakta yaşamayı seçen çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu

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BİRİ KİTAP YAZIYOR, BİRİ RESİMLERİNİ YAPIYOR… 6 YILDIR MUTLU MESUT YAŞIYORLAR

Oyunculuğun yanı sıra çocuk kitapları da yazan Keanu Reeves’in sevgilisi Alexandra Grant bir grafik sanatçısı. Ve Keanu Reeves’in yazdığı kitapların içine çok güzel resimler çiziyor.

Zaten ikili de 2009'da bir akşam yemeğinde tanıştıktan sonra 2011 ve 2016’da Keanu Reeves’in yazdığı iki kitapta birlikte çalışmışlardı.

60 yaşındaki Reeves ve 52 yaşındaki Alexandra Grant tanışıklıklarını 2019’a kadar arkadaşça sürdürdükten sonra birbirlerine aşık oldular ve o günden sonra da ayrılmadılar.

GÖSTERİŞİ HİÇ SEVMİYOR: BEN HOLLYWOOD’A OYUNCU OLMAYA GELDİM, ÖZELİMDEN SİZE NE!

Gösterişi sevmeyen aşıklar ortalıkta çok fazla görünmemeyi, ünlülerin uğrak yeri mekanlara gitmeyi seçince ilişkileri de uzun süre kimseler tarafından fark edilmemişti.

Çocuk kitapları yazan Keanu Reeves sevgilisiyle de böyle tanışmıştı... Alexandra Grant Reeves'in kitaplarının resimlerini çizen bir grafik sanatçısıydı

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“Ben Hollywood’a oyunculuk yapmak için geldim, özel hayatımı bilmeseniz de olur” diyen Reeves kariyerinin başından beri büyük acılarla sınanmıştı.

HEM SEVDİĞİ KADINI HEM DE DOĞMAMIŞ BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Daha önce Charlize Theron ve Sandra Bullock gibi yıldız isimlerle aşklar yaşayan Keanu Reeves 2001 yılında yaşadığı büyük trajediyle hafızalara kazınmıştı.

Matrix 2 filmini çeken oyuncu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi, 28 yaşındaki Jennifer Syme'ı korkunç bir trafik kazasında kaybetmişti. İşin daha da kötüsü bu kazada hayatını kaybetmeden önce Jennifer Syme ölü doğum yapmıştı…

KARDEŞİ KANSER OLDU, ONU KURTARMAK İÇİN YILLARCA UĞRAŞTI

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Hem doğmamış bebeğini hem de sevgilisini kaybeden Keanu Reeves daha sonra çok sevdiği kız kardeşinin kansere yakalanmasıyla bir daha yıkılacaktı.

Zor bir çocukluk geçiren, büyük bir film yıldızı olan ama yine de büyük acılarla sınanan Reeves Hollywood'un kanatsız meleği olarak anılıyor

Kardeşi Kim’in kanser olduğunu öğrenen Keanu Reeves 10 yıl boyunca onun tedavisi için varını yoğunu harcamıştı. Kardeşinin yanına taşınan, bir yandan ona destek olan Keanu Reeves bir yandan da filmlerden kazandığı parayı kanser araştırmaları için çalışan vakıflara bağışladı.

TOPLU TAŞIMA KULLANIYOR, KİMSEYİ KIRMIYOR, PARASINI İHTİYACI OLANA DAĞITIYOR

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Şöhretine rağmen toplu taşıma kullanan, film çekimlerinin molalarında bir başına oturup çantasından çıkardığı sandviçleri yiyen, hayranlarının fotoğraf ve imza isteklerini asla kırmayan Keanu Reeves samimiyeti kadar eli açıklığıyla da nam salmış bir ünlü.

Keanu Reeves oyunculuktan kazandığı paranın çoğunu hayır işleri ya da yakınlarına destek olmak için kullanıyor

Zor durumda kalan yakınlarının her ihtiyacını karşılayan Keanu Reeves daha önce de kazandığı milyonları film ekiplerine dağıtması ya da birlikte çalıştığı dublörlere en pahalı motosikletlerden alıp hediye etmesiyle çok konuşulmuştu.