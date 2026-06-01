Çektiği tüm acıları beyaz saçlı aşkının kollarında unuttu… ‘Onu sevmek öyle kolay ki!’

Aslında kendisi ne kadar güler yüzlü ve mutluluk saçan bir isimse geçmişi de o kadar acılarla dolu.

Keanu Reeves, geçmişte yaşadıklarının ardından evlenmemeyi seçmiş olsa da uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Alexandra Grant ile büyük bir mutluluk yakaladı. Ve bundan vazgeçmeye de hiç niyeti yok!

Ünlü çift geçtiğimiz gün Los Angeles'taki Çağdaş Sanat Müzesi'nde (MOCA) düzenlenen 2026 MOCA Galası'nda ortaya çıktı.

Kırmızı halıda birbirinden güzel aşk pozları veren ikili daha sonra People dergisine özel bir röportaj verdi.

61 yaşındaki Reeves 53 yaşındaki kız arkadaşı Alexandra Grant için “O sevilmesi çok kolay biri” derken başarılı sanatçı Grant de Hollywood yıldızı sevgilisi hayatına girdiğinden beri çok daha mutlu eserlere imza attığını itiraf etti.

53 yaşındaki Grant'in "sevilmesi kolay bir kadın" olduğu değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorulduğunda, 61 yaşındaki Reeves, "Evet!" diye içtenlikle yanıt verdi. Başarılı bir ressam ve illüstratör olan Alexandra Grant de aşklarının sanatını nasıl değiştirdiği sorusunu “Bence tüm resimler otobiyografiktir, belki soyutlamada bile büyük bir anlatı yokmuş gibi görünse de, resimlerimin daha mutlu hale geldiğini kesinlikle söyleyebilirim.” dedi.

2019’dan beri birlikte olan Keanu Reeves ve Alexandra Grant’i bir araya getiren de sanat olmuştu…

Sinema oyunculuğunun yanı sıra çocuk kitapları da yazan Reeves’in bu kitaplarının resimlerini yapan Alexandra Grant ile kurduğu dostluk kısa süre sonra aşka dönüştü.

İki yıl sonra birlikte bir yayınevi kuran ünlü aşıklar sonra da aşklarını kamuoyuna ilan ettiler.

Aşk hayatlarını göz önünde yalamaktan çok hoşlanmayan Revees ve Grant sade ve mütevazı yaşantılarını kendi dünyalarında tutmaya ve magazin basınına çok malzeme vermemeye özen gösteriyorlar.

Ünlü çifti parklarda, ünlülerin hiç uğramadığı sade kafelerde ve birlikte çıktıkları uzun yürüyüşlerde görmek mümkün. Tabii ki sade ve sıradan giysileri içinde onların kim olduğunu anlayabilirseniz…

Kırk yılı aşkın başarılı kariyerinin yanı sıra mütevazı kişiliği ve hayırseverliğiyle de Hollywood'un en sevilen isimleri arasında yer alan Keanu Reeves bir yandan da genç yaşlarında büyük acılarla sınanmış bir isim olarak hafızalara kazındı.

Baba olmayı çok arzu etse de kızı ölü doğan ve kısa bir süre sonra da sevgilisi Jennifer Syme'yi bir trafik kazasında kaybeden Keanu Reeves çok zor toparlandı.

Ardından kendisinden iki yaş küçük kız kardeşi Kim Reeves'e lösemi teşhisi kondu… Keanu Reeves kız kardeşinin hastalığı döneminde, üstelik kendisi de kariyerinin en parlak dönemini yaşarken ona kendi baktı ve başucundan ayrılmadı.

Onunla daha yakından ilgilenebilmek için evini satıp kardeşinin yanına taşınan, ilaçlarını hazırlayan ve yemeklerini yapan Keanu Revees 10 yıl süren bu zorlu bir mücadelenin ardından The Matrix filminden kazandığı 31 milyon doları lösemi araştırmalarına bağışladı.