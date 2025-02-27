Bütün çektikleri ona ders oldu: Sevgilim sana çok aşığım... Ama lütfen işlerime karışma!

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Birlikte rol aldıkları Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) filminin setinde başlayan aşkları, üçü biyolojik üçü de evlatlık altı çocukla daha da büyüdü... Hatta günü geldi evlendiler.

Herkes onların daha çok uzun yıllar bu mutluluğu sürdüreceğini düşünürken olaylı bir şekilde ayrıldılar... Resmen boşanmaları da tam sekiz yıl sürdü üstelik.

AŞK VE İŞ BİRBİRİNE KARIŞTI

Bu sürecin uzamasının nedenlerinden biri de aralarında sadece eş ve ebeveyn olmaktan değil aynı zamanda iş ortağı da olmaktan kaynaklanan anlaşmazlıklardı.

Birlikte yaşlanmak amacıyla satın aldıkları Fransa'daki Miraval Şatosu'nun merkezinde olduğu "kapışmayı" ünlü çifti tanıyan herkes gayet net bir şekilde hatırlıyor zaten.

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Angelina Jolie, orada Brad Pitt ile kurdukları içecek işindeki hissesini Rus iş insanı Yuri Shefler'e satınca eski sevgililer mahkemelik oldu.

Aralarındaki tüm pürüzler tamamen çözülmemiş olsa da Angelina Jolie ile Brad Pitt sonunda resmen yollarını ayırdılar. Artık ikisi de kendi hayatlarını yaşıyor.

Angelina Jolie'nin aşk hayatı çok sakin gidiyor, dümdüz söylersek sevgilisi yok.

Brad Pitt ise iki yıldır genç meslektaşı Ines de Ramon ile flört ediyor. Görünüşe göre ilişkileri de gayet ciddi.

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Brad Pitt, eski eşleri Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile ortak iş de yaptı. Özellikle de Jolie ile ayrılık sürecinde yaşadıkları ona ders oldu. Bu kez Ines de Ramon'u işlerinden uzak tutmakta kararlı.





SÜTTEN AĞZI YANDI, YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYOR

Bugüne kadar eski eşleri Jennifer Aniston ve Angelina Jolie dahil tüm sevgililerini ünlüler dünyasından seçen Brad Pitt bu kez daha farklı bir sektörde emek harcayan bir sevgili edindi.

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İşin aslı Ines de Ramon'un ilk kocası Paul Wesley bir oyuncu olsa da kendisinin mesleği kamera karşısında değil. Bir mücevher tasarımcısı Ines.

Brad Pitt cephesine bakarsak onun da tek işi sinema sektöründe değil: Farklı alanlarda yatırımları bulunuyor ünlü yıldızın.

İşte çiftle ilgili olarak son gelen haberler de bununla ilgili.

Söylentilere göre Brad Pitt, bu kez iş hayatıyla aşk hayatını tamamen birbirinden ayrı tutmakta kararlı.

BU SEFER SEVGİLİSİNİ İŞLERİNE KARIŞTIRMAMAKTA KARARLI

Bu yüzden de Ines de Ramon ile gönül ilişkisi dışında bir de iş ilişkisine girmek istemiyor.

Çünkü geçmişte, özellikle de Angelina Jolie ile boşanırken bu durum yüzünden epey başı ağrıdı. Yaşadıklarından ders aldı ve aynı şeylerin yine başına gelmesinden korkuyor.

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Yakın çevresi, 61 yaşındaki Brad Pitt'in, eski karısı Jennifer Aniston ile birlikte kurduğu Plan B adlı yapım şirketini, Fransa'daki alkollü içki işini koruyup elinde tutmakta kararlı.

Bunlarla ilgili sorun yaşamak da istemiyor.

İŞ ORTAĞI DEĞİL SADECE SEVGİLİSİ

Brad Pitt'e yakın kaynaklar "Onun hikayesi berrak bir şekilde ortada. Aşık olduğunda neredeyse içgüdüsel bir şekilde onlarla iş yapmaya başlıyor. Ama sonra ilişki bittiğinde mali işler iyice içinden çıkılmaz ve acı verici bir hale geliyor" diye anlattı.

İşte bu nedenle Brad Pitt, bu kez sevgilisi Ines de Ramon ile iş ortaklığına girmek istemiyor.

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İleride ilişkide sorun çıkarsa özellikle Angelina Jolie ile yaşadığı türden sorunlarla yüzleşmekten yorgun düştü ve tekrarını istemiyor.

Söylenenlere göre Anita Ko adlı bir mücevher firmasının üst düzey yöneticisi olan Ines de Ramon, Brad Pitt'in iş girişimleriyle ilgili olarak fikirlerini elbette söylüyor.

Ama bu durum resmiyete taşınmış değil. Ines sadece kişisel fikirlerini sevgilisi Brad ile paylaşıyor.

SIĞINDIĞI SAKİN BİR LİMAN

Brad Pitt ile Ines de Ramon'un yakın çevresine göre çiftin ilişkisi gayet güzel gidiyor. Aralarında öyle büyük dramalar yaşanmıyor, Ines sakin doğasını bu ilişkiye de yansıtıyor.

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Brad Pitt de 32 yaşındaki sevgilisinin yanında huzur buluyor.

Kaldı ki zaten bir süre önce kendisine yakın kaynakların anlattığına göre Ines de Ramon'un amacı da bu.

Brad Pitt ile şöhreti ve parası için değil onu gerçekten sevdiğ için birlikte olduğunu ona hissettirmeye çalışıyor.

Özellikle de Angelina Jolie ile olaylı boşanmasının ardından Ines de Ramon, Brad Pitt için kelimenin tam anlamıyla sığınabileceği bir liman oldu.

EVLİLİK İÇİN ACELE YOK

İlişkilerini gayet ciddiye aldıkları bilinen Ines de Ramon ile Brad Pitt'in bu durumu resmiyete döküp dökmeyeceği de merak konusu.

Birçok kişiye göre artık resmen bekar olduğu için Pitt'in sevgilisiyle evlenmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Ama yakın çevresine bakılırsa iki evlilik geçiren Pitt bu konuya biraz daha temkinli yaklaşıyor, acele etmeye niyeti yok.

Genç yaşında evlenip boşanan Ines de Ramon da belli ki onunla aynı fikirde. O da sakince aşkının keyfini çıkarmaya odaklanmış durumda.