Çektiği acıya bir de vicdan azabı eklendi... Sevdiği adamı kurtaramadı... Evlenmeyi hayal ederken yapayalnız kaldı

Geride milyonlarca hayranını, daha küçücük olan oğlunu ve elbette acılı ailesini bırakan Liam Payne’in ölümü onunla son nefesini verdiği Arjantin’e giden sevgilisini de perişan etti.

The Sun gazetesine bir röportaj veren Liam Payne'in 25 yaşındaki influencer kız arkadaşı Kate Cassidy “Onun burada olmaması benim için hala tam anlamıyla gerçek değil” dedi ve elinden geleni yapsa da her gün ve her saniye onu düşünmeden yapamadığını itiraf etti.

GÖZÜ YAŞLI SEVGİLİSİ HİSLERİNİ ANLATTI

Bu trajedinin Kate Cassidy için en acı tarafı ise Arjantin’e Liam Payne ile birlikte gitmiş ancak o hayatını kaybetmeden hemen önce oradan ayrılmış olmasıydı.

Bu yüzden çektiği acı vicdan azabıyla birleşerek daha da büyüyen genç kadın bu konuda da ilk kez konuştu.

“Liam'la tanıştığım andan itibaren ruh eşi olduğumuza gerçekten inandım” diyen Cassidy Payne’in kendisiyle evlenmek istediğini de paylaştı.





ÖLDÜĞÜ GÜN NEDEN YANINDA DEĞİLDİ?

Cassidy, yaşananları “trajik bir kaza” olarak nitelendirirken Payne ile sık sık “ayrı ayrı” seyahat ettiklerini, dolayısıyla bunun ilk kez olmadığını ve Florida'ya dönüp köpeklerine bakmak için ünlü şarkıcının yanından ayrıldığını söyledi.

“Köpeğimiz vardı ve açıkçası bu olayın gerçekleşeceğini hiç ama hiç düşünmemiştim. Aşk çok iyimserdir ve sonunda her şeyin yoluna gireceğini umarsınız. Açıkçası bilseydim, geleceği görebilseydim Arjantin'den asla ayrılmazdım” diyen Kate Cassidy kendini suçlasa da elinden bir şey gelmiyor…





DUYDUĞUNA İNANAMADI, TELEFONU ÇALACAK DİYE BEKLEYİP DURDU

Liam Payne’nin ölüm haberinin duyulduğu sırada sosyal medyada gezindiğini ancak haberi bu şekilde almadığını söyleyen Cassidy, bu konuda kendini şanslı hissettiğini söylüyor.

Liam Payne’nin bir arkadaşı tarafından arandığını ve o anda aklının başından gittiğini ve gözlerinin karardığını söyleyen influencer habere uzunca bir süre inanamadığını, uzun süre sevgilisinin kendisini arayacağını sanıp telefon beklediğini itiraf etti.





DAVA HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Mahkeme belgelerine göre Arjantinli savcılar Casa Sur Palermo Oteli müdürü Gilda Martin, 911 çağrısını yapan resepsiyonist Esteban Grassi ve Payne'in arkadaşı Rogelio “Roger” Nores'i kasıtsız adam öldürmekle suçluyor. Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı iki otel çalışanı da bağımlılığıyla mücadele etmek için rehabilitasyona girip çıkan şarkıcıya uyuşturucu temin etmekle suçlandı. Dava halen devam ediyor.

