Çekimlerin bir kısmı Türkiye’de yapılacak denmişti… Merakla beklenen filmden ilk kare geldi!

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Nolan, Oscar kazanan son filmi Oppenheimer’ın ardından bu kez de The Odyssey'i beyaz perdeye uyarlayacağını açıklamış, filmin kadrosuna eklenen Hollywood’ın yıldız isimleri filmle ilgili beklentiyi artırmıştı.

Filmden ilk kare film adına X platformunda açılan resmi hesaptan paylaşıldı. İlk başta bunun yapay zeka fotoğrafı olduğu düşünüldü.





MATT DAMON’LI İLK GÖRSEL GELDİ, KARDO YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Ancak aynı görsel daha sonra filmin yapım şirketi Universal Pictures tarafından da paylaşılınca filmin başrolünde yer alan Matt Damon'ın Odysseus karakterine hayat vereceği ortaya çıkmış oldu.

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Şimdiye kadar Matt Damon dışında Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie ve Mia Goth gibi isimlerin rol alacağı belirtilen film adeta bir yıldızlar geçidini andırıyor.

GELECEK YIL GÖSTERİME GİRECEK

54 yaşındaki Nolan'ın bu yeni projesi Antik Yunan döneminden kalma, Homeros’un en ünlü eseri Odysseia’dan uyarlandı. Hikâye mitolojik kahraman Odysseus’un Truva Savaşı bittikten sonra evine geri dönmeye çalıştığı macerayı anlatıyor.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Çekimlerine yeni başlanan filmin 17 Temmuz 2026’da gösterime girmesi planlanıyor.

İlk olarak Sicilya'da başlanacak çekimler ülkemizdeki sinema severleri de heyecanlandıran bir haberle başlamıştı.





HABER HENÜZ DOĞRULANMADI ANCAK HEYECAN BÜYÜK

Filmin çekimlerinin bir kısmının, Ordu'nun Yason Burnu Yarımadası'nda gerçekleşeceği duyuruldu. Sosyal medyada çokça paylaşılan haberle ilgili detaylar ise henüz açıklığa kavuşmadı.

Film ekibinin tamamının Ordu’ya gelip gelmeyeceği belli değil. Başta yönetmen Christopher Nolan olmak üzere birçok Hollywood yıldızının ülkemize gelme ihtimali ise hayranlarını epey heyecanlandırdı.

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BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Bu haberle birlikte gazetecilerin sorularına cevaplayan Perşembe ilçesi Belediye Başkanı Cihat Albayrak konuyla ilgili olarak "Yason Yarımadası'nın dünyaya tanıtımı bizim için büyük fırsat." dedi.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nolan'ın filminin bir bölümünün Yason Burnu'nda çekileceği haberlerinin birkaç gündür sosyal medyada geniş yer bulduğunu, haberlerin sadece kenttekileri değil, ülkeyi de heyecanlandırdığını söyledi.





KARAR HENÜZ KESİN DEĞİL

Yason Yarımadası'nın mitolojideki "altın post" hikayesinin en önemli ayaklarından biri olduğunu anlatan Albayrak "Bununla ilgili ciddi takip edilen sitelerin paylaşımları, olayı biraz daha gün yüzüne çıkarttı. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığındaki Tanıtım Genel Müdürümüz'le görüştük. Onlar da olayı yakından takip ediyorlar. Bununla ilgili kesinleşmiş resmi bir kararın olmadığını, biraz beklememiz gerektiğini konuştuk." ifadesini kullandı.