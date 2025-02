Çekimlerin bir kısmı Türkiye’de yapılacak denmişti… Merakla beklenen filmden ilk kare geldi!

Nolan, Oscar kazanan son filmi Oppenheimer’ın ardından bu kez de The Odyssey'i beyaz perdeye uyarlayacağını açıklamış, filmin kadrosuna eklenen Hollywood’ın yıldız isimleri filmle ilgili beklentiyi artırmıştı.

Filmden ilk kare film adına X platformunda açılan resmi hesaptan paylaşıldı. İlk başta bunun yapay zeka fotoğrafı olduğu düşünüldü.

MATT DAMON’LI İLK GÖRSEL GELDİ, KARDO YILDIZLAR GEÇİDİ GİBİ

Ancak aynı görsel daha sonra filmin yapım şirketi Universal Pictures tarafından da paylaşılınca filmin başrolünde yer alan Matt Damon'ın Odysseus karakterine hayat vereceği ortaya çıkmış oldu.

Şimdiye kadar Matt Damon dışında Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Anne Hathaway, Charlize Theron, Benny Safdie ve Mia Goth gibi isimlerin rol alacağı belirtilen film adeta bir yıldızlar geçidini andırıyor.

GELECEK YIL GÖSTERİME GİRECEK

54 yaşındaki Nolan'ın bu yeni projesi Antik Yunan döneminden kalma, Homeros’un en ünlü eseri Odysseia’dan uyarlandı. Hikâye mitolojik kahraman Odysseus’un Truva Savaşı bittikten sonra evine geri dönmeye çalıştığı macerayı anlatıyor.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG