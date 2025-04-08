Çekimlerde bayıldı, kırılmadık kemiği kalmadı… 62 yaşında ama dur durak bilmiyor… Yeni filmi için yine ölüme meydan okudu

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Bu teşekkür pandemi sürecinde çok kan kaybeden sinema sektörünü yeni filmiyle ayağa kaldıran korkusuz oyuncuya ünlü yönetmen Steven Spielberg'den gelmişti.

SİNEMANIN KURTARICISI OLARAK ANILIYOR

Bugüne kadar rol aldığı neredeyse tüm filmler gişe rekorları kırdı, sinema salonları yıllardır giderek daha fazla boş kalmaya başlasa da sadık hayranları onu beyaz perdede görebilmek için dünyanın her yerinde filmlerine bilet almaktan vazgeçmedi.

Tom Cruise filmlerinde motosikletle uçurumlardan atlıyor, uçaklardan aşağı sarkıyor, sürekli düşmanlarıyla dövüşüyor ve bunların hepsini dublör kullanmadan yapıyor...

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İlerleyen yaşına rağmen gençlik enerjisini hiç kaybetmemesiyle tanınan yıldız isim son filmi için de kimselerin cesaret edemediği sahnelerde oynadı, hayranlarının beklentilerini boşa çıkarmayacağını bir kez daha kanıtladı.

90’ların sonundan beri devam eden Görevimiz Tehlike serisinin 2023’te gösterime giren son filmi Görevimiz Tehlike - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm’ün ardından başlayan meraklı bekleyiş bu sene bitiyor.

Usta oyuncu Görevimiz Tehlike serisinin yeni filmi için de kimselerin cesaret edemediği sahnelerde oynadı

Serinin başrolü Tom Cruise filmin fragmanını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak müjdeyi verdi.

YİNE ÖLÜME MEYDAN OKUDU

2 dakika 17 saniye süren videoda ünlü oyuncunun bir kez daha film için ne büyük badireler atlattığı açıkça görünüyor.

“Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma” filmi için bir kez daha ölüme meydan okuyan Tom Cruise uçaklardan atlıyor, uçurumların kenarında geziyor, düşmanlarıyla ölümüne dövüşüyor ve akla hayale gelmez maceralara atılmaya devam ediyor.

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“Yüzünüzü dışarı çıkardığınızda, saatte 120 ila 130 mil hızla giderken, oksijen alamıyorsunuz” diyen Tom Cruise çekimler sırasında bayılmış ve sonrasında “Bu yüzden kendimi nasıl nefes alacağım konusunda eğitmek zorunda kaldım. Fiziksel olarak bayıldığım zamanlar oldu; kokpite geri dönemiyordum." sözleriyle yaşadığı tehlikeyi anlatmıştı

Sosyal medya paylaşımında "Her seçim, her görev, hepsi buna yol açtı. Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma. 23 Mayıs 2025," diye yazan aktör, filmin tanıtım videosunu da hayranlarıyla ilk kez paylaştı.

TEHLİKELİ SAHNELER İÇİN DUBLÖR KULLANMIYOR

Daha önce defalarca korkusuzluğunu kanıtlayan Tom Cruise bu filmde de tehlikeli sahneleri dublör kullanmadan çekti. Yani filmde izleyeceğimiz tüm tehlikeli durumları bizzat yaşadı.

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Cruise film çekilirken verdiği röportajlardan birinde bu bahsi geçen tehlikeli sahneleri çekerken bayıldığını itiraf etmişti.

KEMİKLERİ KIRILDI, ÇEKİMDE BAYILDI AMA HİÇ YILMADI

Bu bayılma olayı usta oyuncunun bir film çekerken başına gelen en kötü şey değil…

Filmlerini çekerken dublör kullanmadığı için deyim yerindeyse vücudunda kırılmadık kemik kalmayan Tom Cruise bir seferinde ayağını kırmış, buna rağmen çekime devam etmişti.

Tom Cruise daha önce de sette ayak bileğini kırmış, hiçbir şey olmamış gibi sahnenin çekimine devam etmişti

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Görevimiz Tehlike serisinin Yansımalar isimli filmini çekerken bir binanın çatısından diğerine atlayan Tom Cruise ayağını binanın duvarına çarpmış ve bileğini kırmıştı. O anda korkunç bir acı çekmesine rağmen çekimi durdurmadı.

Kırık ayak bileğiyle çatıdan çatıya atlamayı başaran Tom Cruise sonra da sahne gereği o ayakla koşmaya başlamış, çekimi o halde tamamlamayı başarmıştı.