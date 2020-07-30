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Haber Giriş: 30.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çekimler başladı! Aykut Enişte’ye bacanak geldi

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Çekimler başladı! Aykut Enişte’ye bacanak geldi
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“Aykut Enişte”nin devam filminin çekimlerine İstanbul’da başlandı.

Aykut’u canlandıran başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu, setin ilk günü Hakan Yılmaz’la kamera karşısına geçti. Yılmaz, Aykut’un bacanağı Talat rolünde beyazperdede boy gösterecek. Yönetmen koltuğunda Onur Bilgetay’ın oturduğu “Aykut Enişte 2”nin oyuncu kadrosunda Melis Babadağ, Müfit Kayacan, Lale Başar, Selen Domaç ve Mekin Sezer de var.

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