Çek kürekleri
Eski oyuncu Selma Merter uzun aradan sonra Bodrum’da ortaya çıktı. Merter, yakın arkadaşı Ece Özdikici’yle Gümüşlük’te kano üzerinde kürek çekerken objektife yansıdı.
BODRUM TATİLİ
Bir dönem Teoman, Nejat İşler gibi ünlü isimlerle aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren Selma Merter, uzun süredir gözlerden uzaktı. Merter, Bodrum’da ortaya çıktı. Eski oyuncu, yakın arkadaşı Ece Özdikici’yle Gümüşlük’te kano keyfi yaparken objektife yansıdı.RÜZGÂR ZORLADI
Rüzgârlı havada kürek çekmek Ece Özdikici ve Selma Merter’i zorladı. Can yelekleriyle önlem alan ikili, kanodan inerken objektifleri fark edince güldü.
Selma Merter, kanoda Özdikici’nin çektiği fotoğrafı da “Her koşulda fotoğraf çekebilen canım arkadaşım” notuyla Instagram’da paylaştı.
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