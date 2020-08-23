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Ali KESER
Haber Giriş: 23.08.2020 - 13:00 | Son Güncelleme:

Çek kürekleri

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Çek kürekleri
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Eski oyuncu Selma Merter uzun aradan sonra Bodrum’da ortaya çıktı. Merter, yakın arkadaşı Ece Özdikici’yle Gümüşlük’te kano üzerinde kürek çekerken objektife yansıdı.

BODRUM TATİLİ

Bir dönem Teoman, Nejat İşler gibi ünlü isimlerle aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren Selma Merter, uzun süredir gözlerden uzaktı. Merter, Bodrum’da ortaya çıktı. Eski oyuncu, yakın arkadaşı Ece Özdikici’yle Gümüşlük’te kano keyfi yaparken objektife yansıdı.

Çek kürekleri
RÜZGÂR ZORLADI

Rüzgârlı havada kürek çekmek Ece Özdikici ve Selma Merter’i zorladı. Can yelekleriyle önlem alan ikili, kanodan inerken objektifleri fark edince güldü.

Çek kürekleri

Selma Merter, kanoda Özdikici’nin çektiği fotoğrafı da “Her koşulda fotoğraf çekebilen canım arkadaşım” notuyla Instagram’da paylaştı. 

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