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Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir!

Güncelleme Tarihi:

#Bruce Willis#Demi Moore#Emma Heming
Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 11:34

Son üç yıldır gösteri dünyasının bir ünlü ailesi büyük bir savaş veriyor... Ailenin babasının yakalandığı ve tedavisi de çok mümkün görünmeyen bir hastalığa karşı hep birlikte direniyorlar.

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Yeni eş, o eşten doğan iki küçük kız, eski eş ve ondan olan üç yetişkin kız çocuğu, hatta bir torun... Hepsi ama hepsi ailenin babasının hayatla bağları kopmasın, onunla birlikte daha fazla mutlu anıları olsun diye canlarını dişlerine taktı.

Bu dayanışma da elbette vefasızlığın kol gezdiği, ailelerin en ufak bir bahaneyle kolayca dağıldığı gösteri dünyasında alkış alıyor.

Ama işte o kalabalık ailenin bu örnek dayanışması üzerinde kara bulutlar dolaşıyor şimdi... Bunun nedeni ise yakında piyasaya çıkan bir kitap.. Bu kitabın, artık kendi hayatı üzerinde bile doğru dürüst karar verme yetisi kalmayan ünlü oyuncunun belki de en özel sırlarını ortaya sereceği endişesi.

Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir

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HASTALIKLA HEP BERABER SAVAŞIYORLAR
Üzerinde kara bulutlar dolaşan bu kalabalık aile, son üç yıldır demans ile boğuşan Bruce Willis'in ailesi...

Artık herkesin bildiği gibi önce afazi sonra da frontotemporal demans teşhisi alan Willis için karısı Emma Heming ve iki küçük kızı başta olmak üzere eski karısı Demi Moore ile o evlilikten doğan ve artık hepsi yetişkin olan üç kızı el ele verdi.

Kalabalık aile Willis mutlu olsun, hayatla bağları tamamen kopmasın onunla daha fazla anıları biriksin diye uğraşıp didiniyorlar.

Her ne kadar eski eşi Demi Moore, yıllar önce boşansalar bile onu tamamen terk etmeyeceğine söz verse de asıl sorumluluk şu anki eşi Emma Heming'in omuzlarında.

46 yaşındaki Heming de kocasıyla birlikte hastalığa karşı verdiği mücadeleyi satırlara döktü ve The Unexpected Journey (Beklenmedik Serüven) adında bir kitap kaleme aldı. Kitap, önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkacak.

İşte ailenin üzerinde kara bulutlar dolaşmasına da bu kitap neden oldu.

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ÖZEL HAYATI GEREKMEDİĞİ KADAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLEBİLİR
İddialara göre Bruce Willis'in ailesi bu durumdan hiç de memnun kalmadı. Willis'in hastalıkla mücadelesinin ayrıntılarının bu şekilde ortaya serilmesi için çok erken olduğunu düşünüyor aile.

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Ayrıca kitabın ünlü oyuncunun özel hayatının ve hastalığının sırlarını da gerekmediği kadar gözler önüne sermesinden endişe ediyorlar.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynak, "Kimse bu konuda kendini iyi hissetmiyor" diye konuştu.

Onun anlattığına göre aile üyeleri Emma Heming'in acısını da benzer durumdaki başka insanlara yardım etme çabasını da anlıyorlar. Yine de kitabın satışı için Bruce Willis'in adının kullanılmasını hoş karşılamıyorlar.

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Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir

İHANETE UĞRADIKLARINI HİSSEDİYORLAR: Hatta bu kaynaklara bakılırsa Bruce Willis'in ailesi Emma Heming'in kitap çıkarması konusunda ihanete uğradıklarını bile hissediyor. Demansla boğuşan ünlü yıldızın adının para kazanmak için kullanılmasına karşı çıkıyorlar.

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Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir


AYNI DURUMDAKİ İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTİYOR
Diğer yandan Emma Heming ise kitabını tamamen kocasına sevgi dolu bir anma olarak kaleme aldığını savunuyor.

Her satırının aşkla şekillendiğini ve bu tür hastalara bakmak zorunda kalan diğer ailelere destek amacında olduğunu ifade ediyor.

Heming, kendisiyle ayrı durumda olanlara "Bu kolay bir yol değil. Ama yalnız olmadığınızı ve zamanla ayaklarınızın yere basacağını, ileriye doğru bir yol bulacağınızı size anlatmak için buradayım" diyor.

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Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir

'DAHA FAZLA KORUNMASI GEREKİYOR'
Kimse Emma'nın bütün bunları kocasının kötülüğüne yaptığını düşünmüyor.

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Ama bu kitap aracılığıyla Bruce Willis'in belki de gizli kalması gereken özel hayatının ve hastalıkla mücadelesinin çok fazla gözler önüne serileceğinden de endişe ediyorlar.

Ailesi ve yakınları bu konuda "Bruce'un daha fazla korunmayı hak ettiğini düşünüyoruz" diye konuşuyorlar.

Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir

Bruce Willis ile Emma Heming 2009 yılında evlendi. Çiftin 2012 doğumlu Mabey Ray ve 2014 doğumlu Evelyn Penn adında iki kızı var.

Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir

Willis ilk evliliğini Demi Moore ile yaptı.1987 ile 2000 arasında süren bu evlilikten üç tane kızları dünyaya geldi. Eski çift boşandı ama Demi Moore "Başkasıyla evlensen bile seni asla bırakmayacağım" sözünü tuttu ve Willis ile yeni karısı Emma'yı hastalıkla mücadele sırasında hiç yalnız bırakmadı.

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Cefakar eşin emekleri uçup gitti... Kocanın hastalığını para için kullanıyorsun... Ama buna ihanet denir

Willis, büyük kızı Rumer sayesinde ilk kez dede olma sevincini de yaşadı... Louetta adında bir kız torunu var ünlü oyuncunun.

 

 

 

 

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#Bruce Willis#Demi Moore#Emma Heming

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